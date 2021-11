Beim Grousse Präis vum Katar konnt sech de Lewis Hamilton souverän virum Max Verstappen duerchsetzen. Drëtten gëtt de Fernando Alonso.

No enger souveräner Leeschtung konnt sech de Lewis Hamilton virum Max Verstappen an dem Fernando Alonso beim éischte Grousse Präis vum Katar duerchsetzen. De Fernando Alonso huet et mat engem Stopp riskéiert a gouf belount. Esou konnt e sech virum Sergio Perez halen. Am General hëlt de Lewis Hamilton 6 Punkten op an huet soumadder just nach e Retard vun 8 Punkten op de Max Verstappen.

De Max Verstappen hat en exzellente Start erwëscht a konnt sech bei dësem direkt ëm 3 Plazen op déi 4. Plaz no vir kämpfen. An der 4. Ronn huet den Hollänner sech dann och nach de Pierre Gasly gekroopt an an der 5. Ronn konnt och de Fernando Alonso näischt dem Hollänner entgéint setzen a war domadder zweeten hannert dem Lewis Hamilton. Dono sinn déi zwee an enger eegener Liga gefuer an haten e grousse Virsprong virun deenen aneren.

De Valtteri Bottas ass mat sengen éischte Pneuen ganz laang dobausse bliwwen a wéi en op der 3. Plaz louch, krut en e platten an huet doduerch vill Plaze verluer. Kuerz viru Schluss huet Mercedes de Finn souguer aus der Course geholl.

Kuerz hat de Max Verstappen Drock op de Lewis Hamilton gemaach, konnt de Retard op ronn 6 Sekonnen verkierzen mee fir d'Pneuen ze schounen, huet en nees bëssen Tempo erausgeholl sou dat de Lewis Hamilton seng Féierung souverän bis zum Schluss verdeedegt huet. Déi schnellste Ronn ass awer de Max Verstappen gefuer an huet sech domadder den Extra-Punkt geséchert.

Et kann ee sech also spannend spannend zwou lescht Coursen a Saudi-Arabien an Abu Dhabi erwaarden an deenen dann d'Entscheedung ëm de Weltmeeschtertitel fält.