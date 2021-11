De fréiere Motorsport-Chef vu Mercedes war e Sonndeg eisen Invité am Virprogramm virun der Formel-1-Course op der Tëlee.

Nobert Haug iwwer Formel 1 / Rep. Fränky Hippert

Op der leschter Ligne droite ass d'Formel 1 esou spannend wéi schonn d'ganz Saison. 2 Coursse viru Schluss ass nach ëmmer net kloer, ob de Max Verstappen fir d'éischt oder de Lewis Hamilton fir d'aacht d'Weltmeeschterkroun kann opdoen. No 3 ganz ustrengende Woche mat 3 Courssen hannerteneen a Mexiko, Brasilien a Katar, hëlt de Verstappen 8 Punkten Avance mat an déi final Phas.

Zu Mexiko-City huet kee Wee laanscht de Max Verstappen a säi Red Bull gefouert. Zu Interlagos ass de Lewis Hamilton trotz am Ganze 25 Strofplazen duerch d'ganzt Feld an domat op d'iewescht Träppche vum Podium geflunn. Bei der Première am Katar war och den Hamilton net ze schloen. Besonnesch no Mexiko huet et esou ausgesinn, wéi wann alles an Direktioun Verstappen géif lafen, dozou de Nobert Haug, fréiere Motorsport-Chef vu Mercedes, deen e Sonndeg och Invité an eisem Virprogramm virun der Formel-1-Course op der Tëlee war: "Aber ich habe immer gesagt, auch zu meiner aktiven Zeit, man soll nie gute Leute zu früh abschreiben. Es ist nicht nur sein Motor, sondern auch sein Fahrkönnen."

Den haut 68 Joer alen Haug, dee vun 1990 bis 2012 un der Spëtzt vu Mercedes, wat de Motorsport ugeet, war, kennt de Lewis Hamilton natierlech aus dem "FF": "Seit er 14 Joer alt ist, wurde er vun uns gefördert. Aufgeben gibt es bei ihm nicht."

Den Duell tëscht dem 24 Joer ale Verstappen an dem 36 Joer alen Hamilton elektriséiert. Bei dësem Duell vun de Generatioune kommen d'Formel-1-Supporter dës Saison wierklech nees voll op hir Käschten: "Verstappen ist da nicht weit weg. Die sind da absolut auf Augenhöhe. Verstappen macht aber hier und da einen Fehler."

Och wann de Max Verstappen virun deenen zwou leschte Courssen 8 Punkten Avance op de Lewis Hamilton huet, ass fir den Nobert Haug kloer, wien um Enn d'WM-Kroun kann opdoen: "Nicht wegen meiner alten Verbundenheit zu Mercedes denke ich aber, dass Hamilton Weltmeister wird, zum 8. Mal."

An domadder wär de Britt dann eleng Rekordweltmeeschter. Deen nächsten Grand Prix ass an zwou Wochen a Saudi Arabien. Reng theoretesch kéint de Verstappen schonn do Weltmeeschter ginn, an zwar, wann den Hollänner d'Course gewënnt, an den Hamilton just als 6.iwwert d'Ligne d'Arrivée fiert.