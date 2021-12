Mam Max Verstappen an dem Lewis Hamilton sinn nach zwee Piloten an der Course ëm de Weltmeeschtertitel.

Zwou Coursse bleiwen an der aktueller Formel-1-Saison nach ze fueren. Dëse Weekend ass et en plus och nach d'Première fir de Grousse Präis vu Saudi-Arabien. Den Duell ëm d'Weltmeeschterkroun tëscht dem Max Verstappen an dem Lewis Hamilton ass um Héichpunkt. De 24 Joer alen Hollänner huet 8 Punkten Avance op de 36 Joer ale Rekordweltmeeschter. Zwou Froe stelle sech: Wie gëtt Weltmeeschter a kann e Sonndeg schonn eng Decisioun falen?

Virschau GP vu Saudi-Arabien / Reportage Aileen Lucius

Eng vun de spannendste Saisonen an der Geschicht vun der Formel 1 ass an hirer Schlussphas. Tëscht deenen aktuell zwee beschte Piloten an der Kinneksklass vum Automobilsport sinn et an deenen nächsten zwou Courssen Detailer, déi d'Differenz wäerten ausmaachen. Sécher ass, datt de Lewis Hamilton elo e Sonndeg nach net fréizäiteg säin 8. WM-Titel ka feieren an domat eleng Rekordweltmeeschter géif ginn.

Wann de Max Verstappen a Saudi-Arabien 18 Punkten méi kritt wéi de Lewis Hamilton, dann ass de Red-Bull-Pilot fréizäiteg eng éischte Kéier Weltmeeschter.

Een Zenario: Victoire vum Verstappen + Bonuspunkt vum séiersten Tour, an Hamilton gëtt héchstens 6.. Aneren Zenario: De Verstappen gëtt Zweeten ouni séiersten Tour, an Hamilton guer keng Punkten, och dat géif duergoen.

Och wann de Circuit zu Jeddah esou just fäerdeg gouf, an een nach net immens vill Erfarungswäerter huet, esou kann een awer éischter dovun ausgoen, datt d'Streck a Saudi-Arabien Mercedes an deemno dem Lewis Hamilton entgéint kënnt.

Um Pabeier ass et eng Mercedes-Streck. Et ass en extrem séiere Circuit, virun der Summerpaus konnt Red Bull do duerchaus mathalen, mä an de leschte Coursse sinn Highspeed-Circuiten erëm kloren Terrain vu Mercedes. Ëmsou méi well Hamilton de Brasilien-Wonnermotor notze kann. Déi lescht Course am Katar gouf dee geschount, ebe fir Jeddah. Zu Sao Paulo huet ee jo gesinn, wéi sensationell gutt dee geet.

Fir de Serge Pauly gëtt et awer e mä: Et ass en enke Stadcircuit, extrem laang, vill Kéieren, keng Auslafzonen. Dee klengste Feeler gëtt direkt bestrooft, dann hänkt een an der Mauer. Dat heescht egal op Favorit oder net, et muss ee fir d’éischt ouni Gaffen doduerch kommen.

Zwou Coursse bleiwen nach ze fueren, zwee Pilote kommen nach a Fro fir de Weltmeeschtertitel, de Showdown an der Formel 1 ass lancéiert, a spéitstens den nächst Weekend zu Abu Dhabi wësse mer dann, wien dësen Duell, deen elektriséiert, fir sech entscheet huet.

De Qualifying e Samschdeg an d'Course e Sonndeg kënnt Dir nees wéi gewinnt op der Tëlee op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu an um RTL Play live suivéieren.