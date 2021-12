Den Duell tëscht dem Verstappen an dem Hamilton huet sech zougespëtzt an et ass zur Beréierung tëscht béide Fuerer komm. Béid Fuerer sinn elo punktgläich.

Eng immens spannend an nervenopreiwend d'Course hunn d'Spectateuren a Saudi-Arabien gesinn.

De WM-Kampf tëscht dem Lewis Hamilton an dem Max Verstappen huet sech zougespëtzt an et ass zu Beréierung tëscht béide Fuerer komm. Op de Max Verstappen oder och de Lewis Hamilton opgrond vun dëser Kollisioun nach nodréiglech bestrooft ginn, steet nach net fest. Eng Decisioun säitens de Stewards ass nach net gefall, sou dass de Lewis Hamilton virum Verstappen an dem Bottas iwwert de wäisse Stréch gefuer ass an de GP zu Saudi Arabien fir sech entscheeden konnt.

Domat hunn den Verstappen an den Hamilton elo Gläich vill Punkten an Decisioun em de WM Titel fält an der leschter Course.

Resumé

De Start huet de Lewis Hamilton souverän gewonnen an ass virum Valteri Bottas a Max Verstappen an déi 1. Kéier gaangen. Nom Crash vum Mick Schumacher an der 10. Ronn huet de Safety Car dunn missen op d'Stréck kommen. D'Course gouf fir eng 1. Kéier ënnerbrach.

Nom Restart ass et zum Crash komm tëscht dem Mazepin an dem Leclerc. D'Course huet erëm misste gestoppt ginn. Wat awer fir de WM-Krimi vill méi interessant ass, dass de Verstappen an der 1. Kéier sech e Virdeel verschaaft am Verglach zum Hamilton.

LIGHTS OUT FOR THE RESTART!



Hamilton gets alongside Verstappen into Turn 1



Verstappen rejoins ahead of Hamilton and Ocon, but there's chaos behind#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/ttXExzcZRb — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

No Verhandlungen tëscht der FIA, Mercredes a Red Bull ass beim Restart den Ocon (dee béid Fuerer am Kuddelmuddel an der 1. Kéier iwwerholl hat) vun der 1. Plaz fortgefiert, virum Hamilton a Verstappen. Kuriéis Szenen!

Nom zweete Restart huet de Verstappen volle Risiko geholl, ass laanscht den Hamilton an Ocon gezunn a konnt sech banne Sekonne vun der drëtter op déi 1. Plaz no fir kämpfen.

LIGHTS OUT PT. III



Ocon, Hamilton and Verstappen squeeze at Turn 1!



Verstappen gets through and past Ocon, Hamilton drops to third#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/nEvWarlTno — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

12 Ronne viru Schluss huet de Lewis Hamilton zur Attack ugesat. An nees ass et bal zu Beréierung komm tëscht béid Fuerer. De Verstappen ass vun der Streck ofkomm, huet Stréck ofgekierzt, an sech e Virdeel verschaaft. (Doropshi krut de Verstappen e puer Minutte méi spéit eng 5 Sekonne Strof). E Brochdeel dono huet de Verstappen den Hamilton ausgebremst an de Britt ass op den Hollänner opgefuer. Geckeg Biller, déi een um Sonndeg gesi krut.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Um Enn kann den Hamilton laanscht de Verstappen zéien a gewënnt d'Course a Saudi-Arabien virum Max Verstappen an dem Bottas.