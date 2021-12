De brittesche Formel-1-Star Lewis Hamilton ass 3 Deeg no senger dramatescher Néierlag am Kampf ëm d'WM géint de Max Verstappen zum Ritter geschloe ginn.

Net d'Queen Elizabeth II, mä de Prënz Charles hunn de Mercedes-Pilot an enger feierlecher Zeremonie op Schlass Windsor an den Adelsstand erhuewen.

Den Hamilton huet virun engem Joer säi 7. WM-Titel gewonnen an ass doduerch mam Rekordweltmeeschter Michael Schumacher gläich gezunn. De Buckingham-Palace hat am Dezember 2020 annoncéiert, dass hien dowéinst zum Ritter geschloe ginn. Ma d'Zeremonie war ëmmer nees wéinst der Pandemie verréckelt ginn.

Hie gouf awer schonn no senger 1. WM-Victoire 2008 vun der Queen zum Member vum "Order of the British Empire" ernannt, souzesoen d'Virstuf vum Ritter. Bei senger 4. Victoire hat den Hamilton nach de Witz gemaach: "Wann ech Ritter wier, géif ech all Mënsch forcéieren, mech Sir ze nennen. Zu menge Frënn géif ech soen: 'Entschëllegt wgl, et heescht Sir Lewis.'"

Fir brittesch Sportler ass de Ritterschlag duerch déi kinneklech Famill déi héchsten Éier. De Lewis Hamilton ass nom Jackie Stewart, Stirling Moss an Jack Brabham de 4. Automobilsportler, dee sech iwwert dës Auszeechnung freeën dierf.

Weiderhin onkloer ass, ob Mercedes och formell géint de refuséierte Protest vun der Saisonfinall zu Abu Dhabi an Appell geet. D'Frist leeft en Donneschdeg den Owend of.