De Lëtzebuerger huet e Kontrakt beim italienesche CAAL Racing Team ënnerschriwwen, wou hie schonn 2017 an 2018 ënnerwee war.

De CAAL Racing huet an Italien vun 2004 bis 2009 souwuel den nationale wéi och den internationale Championnat gewonnen. An der Euro Nascar Series hu si mam Alon Day de Champion 2017 an 2018 gestallt.

„Ech si frou de Gil nees an der Famill ze hunn“, huet den Team Principal Luca Canneori bestätegt. Dëst Joer koum dat leider net zustanen, well de Gil Linster erréicht an der Mëtt vun der Saison erageklommen ass, vue datt hien op Courssen an Amerika fokusséiert war.

Seng Managerin an de States huet him geroden eng ganz Saison an der Euro Nascar ze fueren, falls hien e gutt Team fënnt. „Ech hunn direkt zougesot, wou de Luca mech ugruff huet“ sot de Lëtzebuerger Automobilsportler ganz houfreg,

„an ech wäert alles dru setzen, di ganz Ekipp net ze enttäuschen“. De Kalenner fir 2022 besteet aus 12 Courssen, déi op sechs verschiddene Strecke queesch duerch Europa gefuer ginn.

Den neie Kontrakt mam CAAL Racing hält de Gil Linster awer net dovun of um Ball ze bleiwen, fir an den USA eng oder di aner Course ze fueren. Esou steet schonn elo Enn dës Joers iwwer d’Feierdeeg eng Karting-Course um Programm, an dat op kenger anerer Plaz wéi zu Daytona. Seng Famill a seng Frënn drécken him natierlech d’Daumen, dass hien enges Daags op der selwechter Plaz um groussen Oval mat engem Nascar-Bolid duerf un de Start goen.