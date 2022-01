De Pilot war dem Rallye-Organisateur ASO no en Donneschdeg blesséiert ginn, wéi säin Auto duerch eng "plëtzlech Explosioun" gestoppt gouf.

Bei der Rallye Dakar ass ee Pilot bei enger Explosioun un engem Auto schwéier blesséiert ginn. Wéi d'Organisateure vun der Rallye e Samschdeg matgedeelt hunn, soll de Mann no senger Operatioun a säin Heemechtsland Frankräich ausgeflu ginn. De Pilot war dem Rallye-Organisateur ASO no en Donneschdeg schwéier blesséiert ginn, wéi säin Auto duerch eng "plëtzlech Explosioun" gestoppt gouf. D'Police wéilt deemno "keng Méiglechkeet ausschléissen, och kee béiswëllegen Akt".

Duerno huet allerdéngs de saudiarabeschen Inneminister op Twitter erkläert, et géif kee "kriminelle Verdacht" fir d'Ursaach vum "Accident" ginn. Sengen Angaben no huet et sech beim verongléckte Gefier ëm ee Begleetwon mat insgesamt sechs Passagéier u Bord gehandelt, vun deenen eng Persoun mat schwéiere Blessuren an d'Klinick ageliwwert gouf.

Den Direkter vun der Course David Castera huet an engem Interview mat franséische Medien matgedeelt, datt et sech beim Pilot ëm den 61 Joer ale Philippe Boutron handele géing. Dëse war schonn néng Mol bei der Rallye Dakar um Depart an ass President vum franséische Futtballerveräin US Orléans an der drëtter Liga.

Trotz de Versécherunge vun de saudiarabeschen Autoritéite goufen d'Sécherheetsmesurë ronderëm d'Rallye verstäerkt. Den Ausseministère huet iwwerdeems bei de Reesinformatiounen op senger Internetsäit no der "Explosioun" zu maximaler "Vigilance" opgeruff a betount, datt "d'Hypothees vun engem kriminellen Akt net ausgeschloss" wär.