Den 30. Dezember gouf et bei Dschidda eng Explosioun, déi als méiglechen Terrorakt agestuuft gouf.

De franséischen Ausseminister Jean-Yves Le Drian huet e Freideg am Gespréich mam TV-Sender BFM gesot, dass et méiglecherweis en Terroruschlag gouf. Den 30. Dezember gouf et eng Explosioun um Auto vum Fransous Philippe Boutron, virum eigentleche Start vun der Rallye Dakar. Den 61 Joer ale Boutron gouf schro un de Been blesséiert. En Donneschdeg huet säi Fils matgedeelt, dass de Boutron aus dem Koma erwächt wier. En ass mëttlerweil a Frankräich rapatriéiert ginn.

Den Dakar gëtt vun der franséischer "Amaury Sport Organisation" (ASO) organiséiert. D'ASO an d'saudesch Autoritéiten hate matgedeelt, keng Informatiounen iwwert e Verbriechen ze hunn.

An den Ufanksjoren gouf d'Course ëmmer vu Paräis a Richtung Dakar am Senegal gefuer. 2008 gouf den Event wéinst Terrormenacen an Nordafrika ofgesot. Doropshi gouf de Rallye an der Suite a Südamerika ausgedroen, éier en 2020 a Saudi-Arabien geplënnert ass.