De Mike Krack gëtt neien Teamchef vun Aston Martin. De Lëtzebuerger ersetzt den Otmar Szafnauer, deen d'Ecurie eréischt virun e puer Deeg verlooss huet.

De Krack war elo an de leschte Méint Motorsportchef vu BMW. De fréieren Renningenieur vun Sauber, mat deemools de Pilote Sebastien Vettel, Nick Heidfeld a Robert Kubica, wär de perfekten Mann fir déi Aufgab, sot den Teambesëtzer Lawrence Stroll an enger éischter Reaktioun.

Fir an der Formel 1 ze gewannen, brauch een déi bescht Leit op alle Plazen, an dat wär elo mam Lëtzebuerger de Fall. De Martin Whitmarsh, CEO vun Aston Martin Formula 1, huet am Interview matgedeelt, datt de Krack als dynameschen, modernen Teamchef genee dee Richtegen wär.

Fir de Mike Krack, deen am Moment an der Géigend vu München wunnt, ass et eng grouss Éier an e richteg spannenden Challenge.