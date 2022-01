Nieft dem Dominique Riefstahl, Haaptingenieur bei Mercedes, huet mam Mike Krack een zweete Lëtzebuerger eng féierend Roll an enger Ecurie iwwerholl.

Mike Krack Teamchef Aston Martin / Rep. Franky Hippert

A genee zwee Méint mussen d'Formel-1-Ecurië prett sinn. Freides, den 18. Mäerz, sti fir d'Piloten aus der Kinneksklass vum Automobilsport déi éischt fräi Traininge fir de Grousse Präis vu Bahrain um Programm. Nieft dem Dominique Riefstahl als ee vun den Haaptingenieure bei Mercedes ass zanter e Freideg offiziell, datt mam Mike Krack en zweete Lëtzebuerger eng féierend Roll an enger Ecurie iwwerhëlt. Beim aktuelle Motorsportchef vu BMW ass et awer den absolutte Summum, den 49 Joer ale Krack gëtt jo den neien Teamchef vun Aston Martin. Wéi et zu deem Engagement koum, huet de Franky Hippert beim Concernéierten nogefrot.

Op deem doten Niveau leeft dat am Ufank iwwer sougenannten Headhunter-Agencen, dat si Leit, déi den Terrain sondéieren an de Personnage analyséieren. Dozou sot de Mike Krack:

"An déi hale sech am Ufank ganz bedeckt. Déi wëllen och de Mënsch kënneléieren, et ass ee jo och net deen eenzege Kandidat. Wann dat dann zwee Schrëtt weider geet, kommen och Leit vum Team dobäi, an dësem Fall de Martin Whitmarsh, an duerno och de Lawrence Stroll, dee wëll jo och wësse mat wiem hien ze dinn huet."

De grousse Chef vun der Ecurie Aston Martin ass de kanadesche Multimilliardär Lawrence Stroll. Dee wëll natierlech de Weltmeeschtertitel. De Mike Krack weess, datt den Drock op hien als Teamchef natierlech grouss ass. D'Ziler sinn definéiert. Den 49 Joer ale Lëtzebuerger, dee mat senger Famill bei München wunnt, weess awer och, datt een ee Schratt nom anere muss maachen:

"Déi Ecurien, wéi Mercedes oder Red Bull, déi jorelaang vir fueren, dat geet jo och net vun haut op muer. Et ass en haart staark Aarbecht. Souguer wann all déi gutt Leit, déi ganz jonk, déi Aston Martin och elo rekrutéiert huet, un engem Strang zéien, ass dat nach keng Garantie, datt et och klappt, eis Ziler ze erreechen."

Dann ass et och nees d'Zesummenaarbecht mat engem ale Bekannten. 2006-2007 war de Mike Krack Chefrenningenieur bei Sauber-BMW an den deemools jonken an haut véierfache Formel-1-Weltmeeschter Sebastian Vettel war Testpilot ënnert dem Lëtzebuerger:

"Mir hunn eis ganz gutt verstanen. Et ass och wichteg, datt ee Leit huet, deenen ee vertraue kann. Ech freeë mech, nees mat him kënnen zesummen ze schaffen."

An den internationale Medie ginn de Mike Krack an den Däitschen Andreas Seidl, Teamchef vu Mc Laren, scho matenee verglach. De Seidl huet seng Ecurie nees op de Podium an esouguer zu enger Victoire bruecht. Souwuel mat der fachlecher, wéi och mat der mënschlecher Kompetenz, kann de Mike Krack mat Aston Martin dat sécherlech och realiséieren. Den Optakt vun der Saison mat den neien Autoen ass dann de Weekend vum 20. Mäerz mam Grousse Präis vu Bahrain.

D'Formel 1 gëtt et och dës Saison nees bei eise Kolleege vun Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE mat Lëtzebuerger Commentairen iwwerdroen. Genee wéi de Grand Prix an de Qualifying, sinn d'fräi Trainingen och um Internet op RTL.lu an um RTL Play ze gesinn.

De ganzen Interview mam Mike Krack