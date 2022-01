Beim Optakt vun der Rallye-Saison 2022 gewënnt de Sébastien Loeb op Ford virum Sébastien Ogier a sengem Teamkolleeg Craig Breen.

De Sébastien Loeb huet bei sengem Retour an d'Rallye-Weltmeeschterschaft direkt eng Victoire kënne feieren. No der leschter Manche e Sonndeg hat den néngfache Weltmeeschter bei der Rallye Monte-Carlo eng Avance vun 10,5 Sekonnen op den Zweetplacéierte Fransous Sébastien Ogier op Toyota, well den Ogier an der Powerstage ze fréi gestart war an dofir eng 10-Sekonnen-Zäitstrof kasséiert huet. Den Ir Craig Breen koum mat engem Retard vu knapp annerhallwer Minutt op déi drëtte Plaz.

De Belsch Thierry Neuville huet säi Hyundai i20 op déi sechste Plaz gesteiert an hat e Réckstand vu 7 Minutten 42 Sekonnen op de Gewënner. Déi nächst Course ass fir de 24. Februar a Schweden programméiert.