Wéinst der Pandemie konnt d'F1 déi zwee lescht Joer net zu Singapur starten. Fir 2022 steet de Marina Bay Circuit erëm a Kalenner.

De Grousse Präis vu Singapur ass fir de Weekend vum 2. Oktober geplangt, als 18. vun am ganzen 23 Courssen. Bis elo stoung Singapur nëmme provisoresch am Kalenner, well wärend der Pandemie war de Formel-1-Kontrakt mam Inselstaat ausgelaf.

Elo koum déi offiziell Confirmatioun. D'F1 fiert net nëmmen 2022 um spektakuläre Marina Bay Circuit, mä bleift bis 2028, also fir 7 weider Joer. Beim leschte Grousse Präis vu Singapur 2019 konnt de Sebastian Vettel, deemools nach op Ferrari, gewannen.

D'F1-Saison 2022 fänkt den 20. Mäerz mam Grousse Präis vu Bahrain un. RTL Lëtzebuerg iwwerdréit och dëst Joer jiddwer Grand-Prix-Weekend.