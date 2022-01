De Podium gouf dëst Joer vum Kevin Peters an dem Carlos Rivas komplettéiert.

E Samschdeg den Owend goufen zu Bartreng déi bescht Lëtzebuerger Autosportler vum Joer 2021 gehéiert. Freeë konnt sech um Enn den Dylan Pereira. De Lëtzebuerger konnt sech deemno eng weider Kéier den Titel sécheren.

Op d'Plazen 2 an 3 sinn de Kevin Peters an de Carlos Rivas komm.

Et war iwwerdeems déi éischte Kéier, datt d'Motorsport-Supporter op der Plaz live bei der Éierung konnten dobäi sinn.

© ACL Sport

Schreiwes ACL Sport

Bertrange, le 29 janvier 2022

Vous avez désigné Dylan PEREIRA comme pilote de l’année

Organisé par l’ACL Sport le prix de l’« Autosportler vum Joer » a rendu son verdict. Comme chaque année, les internautes ont voté au même titre que les membres de la Luxembourg Motorsports Writers Association a.s.b.l. (L.M.W.A) et les membres du Directoire de l'ACL Sport.

Dylan PEREIRA a reçu son prix ce samedi 29 janvier lors d’une cérémonie au centre commercial de la Belle Étoile à Bertrange des mains du Président de l’ACL, Yves WAGNER. Le podium de cette année est complété par Kevin PETERS et Carlos RIVAS.

Après une interruption en 2020 en raison de la crise sanitaire, la saison automobile 2021 avait pu se tenir dans des conditions presque normales. C’est pourquoi, l’ACL Sport a décidé d’honorer à nouveau les sportifs les plus méritants dans le cadre de sa cérémonie de remise de trophées.

Pour la première fois, le public pouvait approcher de près les pilotes au moment de la remise des prix. Une formule qui a manifestement convaincu puisque la cérémonie a rencontré un franc succès.

Visiblement ravi, Dylan PEREIRA a tenu à remercier ses supporters pour leur soutien : « Tous les ans, c’est une belle lutte avec Kevin. On se pousse mutuellement pour être meilleur, année après année. Merci à tous ceux qui ont voté ; je suis déjà prêt à défendre ce titre pour 2022 ».

Ce sacre de l’« Autosportler vum Joer » est venu clôturer la soirée. « Le format a visiblement bien fonctionné. Le public était au rendez-vous, on pouvait entendre les enfants poser des questions à leurs parents au sujet des voitures exposées tout au long de la journée dans les allées de la Belle-Etoile. C’était le but recherché et organiser la remise des prix au milieu du public était la meilleure manière de donner davantage de visibilité à nos pilotes nationaux » se réjouissait Florian Brouir, coordinateur de l’ACL Sport.