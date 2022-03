De Weekend vum 20. Mäerz fänkt déi nei F1-Saison un. De gréisste Changement sinn déi nei Autoen. Mä och beim Oflaf vum F1-Weekend ginn et vill Neierungen.

Autoen: nei Aerodynamik & E10-Sprit

Och wann d’Saison 2021 extrem spannend war, wënsche sech vill F1-Fans méi enk Coursse mat spektakulären Zweekämpf. Fir dat ze erméiglechen, huet d’FIA e komplett neit Technik-Reglement formuléiert. Déi ganz Aerodynamik gouf esou modifizéiert, dass d’Turbulenzen hannert den Autoe reduzéiert solle ginn. Wéinst dëser sougenanntener "dirty air" hunn d’Pilote relativ vill Ofstand missten halen. Elo hofft een, de Phänomen vun der "knaschteger Loft" esou wäit ze limitéieren, dass erëm méi iwwerholl ka ginn. Déi éischt Coursse musse weisen, ob déi Rechnung opgeet.

Wärend d’Aerodynamik komplett nei ass, ginn et ënnert der Karosserie nëmme kleng Changementer. D’Formel1 fiert dës Saison mat Sprit, deen zu 10 Prozent bio-synthetesch ass (de sougenannten E10-Sprit). Dowéinst waren divers Upassungen um thermesche Motor néideg. Mä de Grondprinzip vum F1-Undriff bleift nach bis Enn 2025 onverännert: en Turbo-6-Zylinder mat duebelem Hybridsystem (MGU-H + MGU-K).

Piloten: Éischte Chines an neien Hamilton-Teamkolleeg

Kuerz virum Saisonsoptakt koum nach emol Beweegung an de F1-Peleton. De Russ Nikita Mazepin huet säi Cockpit beim Haas-Team verluer a gëtt warscheinlech duerch den Antonio Giovinazzi ersat. Den Italiener ass d’lescht Saison nach fir Alfa Romeo gefuer, mee gouf do virun d’Dier gesat. De Kimi Räikkönen fir säin Deel ass zeréckgetrueden a wäert dës Saison deemno net méi un den Depart goen.

Mam Guanyu Zhou (ausgeschwat: "Joe") krut den éischte Chines e Vollzäit-F1-Kontrakt. Hie gouf d’lescht Joer Drëtten am F2-Championat a fiert dës Saison fir Alfa Romeo. Säin Teamkolleeg gëtt de Valtteri Bottas, deen no fënnef Saisonen un der Säit vum Lewis Hamilton d’Team huet misste wiesselen. Mercedes huet nämlech am Ex-Williams-Pilot George Russell méi Potential gesinn a geet dës Saison mat engem reng brittesche Piloten-Duo un den Depart. Déi fräi Plaz bei Williams huet sech den Ex-Red-Bull-Mann Alex Albon geséchert, deen no engem Joer Paus säi F1-Comeback feiert.

Red Bull, Ferrari, McLaren, AstonMartin, Alpine an AlphaTauri gi mat enger onverännerter Besetzung an déi nei Saison.

Renndirektioun: Michael Masi ersat

No der ëmstriddener Finall zu Abu Dhabi stoung de Renndirekter Michael Masi massiv an der Kritik, virun allem am Mercedes-Hamilton-Lager. Den Australier krut elo bei der FIA en neien Job. Als F1-Renndirekter wiessele sech dës Saison zwee Leit of: den Niels Wittich (Ex-DTM) an den Eduardo Freitas (Ex-WEC). Si gi vum Herbie Blash assistéiert, dee schonn ënnert dem Charlie Whiting Renndirekter adjoint war. Bei der FIA zu Paräis gëtt wéi am Fussball e Video-Schidsriichter (VAR) installéiert, deen d’Renndirektioun assistéiere soll. D’Fonkspréch tëschent den Teams an der Renndirektioun ginn net méi op der Tëlee iwwerdroen an ënnerleien an Zukunft méi strenge Reegelen, fir dass d’Teams d’Renndirektioun net méi esou staark beaflosse kënnen.

Kalenner: We are going to Miami!

Och wann de Grousse Präis vu Russland annuléiert gouf, hält d’F1 un hire Pläng vun 23 Coursse pro Saison fest. Den Ersatzkandidat fir Sotschi steet nach net fest, mä Istanbul (Tierkei) a Sepang (Malaysien) kréie gutt Chancen nogesot. Melbourne (Australien), Montreal (Kanada), Marina Bay (Singapur) a Suzuka (Japan) feieren no enger corona-bedéngter Paus hire Comeback am F1-Kalenner. Portimao (Portugal) an Doha (Qatar) tauchen net méi am Kalenner op.

Donieft gëtt et eng fonkelnei Course an zwar zu Miami ronderëm den Dolphins-Stadion. De Grousse Präis vu Miami ass déi zweete Course an den USA. Den US-GP gëtt wéi gewinnt zu Austin gefuer.

PDF: Hei fannt Dir de Kalenner vun der neier Saison

Zäitplang: Traininge méi spéit

Well de Kalenner ëmmer méi voll gëtt, sollen d’F1-Weekender elo kompaktéiert ginn. D’Pressekonferenze ginn deemno vun donneschdes op freides moies verluecht. Dofir fänken d’Freides-Traininge méi spéit un. Den FP1 ass fir 13 Auer ugesat an den FP2 fir 16 Auer (bei europäesche Courssen). Och samschdes muss ee sech un en neien Zäitplang gewinnen: FP3 um 13 Auer, an de Qualifying um 16 Auer (eng Stonn méi spéit wéi gewinnt). Onverännert bleift d’Startzäit vum Grand-Prix: sonndes Punkt 15 Auer.

Qualifying: keng Q2-Pneuereegel méi

De Qualifying gëtt och weiderhin an dräi Segmenter (Q1/Q2/Q3) gefuer. Bis elo war et esou, dass déi 10 Piloten, déi sech fir de Q3 qualifizéiert hunn, beim Depart vun der Course hire Q2-Pneuesaz hu missten opleeën. Dowéinst gouf am Q2 dacks taktesch – mat Bléck op d’Pneuestrategie fir sonndes – gefuer. Fir 2022 gëtt d’Q2-Pneuereegel einfach fale gelooss. Jidder Pilot huet elo sonndes fräie Choix, wéi eng Pneuen hien opleet.

Sprint: méi Punkte fir méi Spektakel

Nodeems d’lescht Joer mat de Sprints experimentéiert gouf, ginn och 2022 erëm dräi Sprint-Weekender organiséiert an zwar zu Imola (Emilia Romagna), zu Spielberg (Eisträich) an zu Sao Paulo. De Prinzip bleift dee selwechten: Qualifying freides, Sprint samschdes, Grand-Prix sonndes. D’Sprint-Reglement gëtt awer an zwee wichtege Punkten adaptéiert. Den Titel "Polesetter" kritt elo dee Séierste vum Qualifying an net méi de Sprint-Gewënner. Donieft ginn et am Sprint méi Punkten. Amplaz dass nëmmen déi dräi éischt Punkte sammelen, ginn elo déi aacht éischt belount (8 Punkte fir de Gewënner, 1 Punkt fir deen 8.). Esou soll de Sprint opgewäert ginn, fir dass d’Pilote méi motivéiert sinn, fir Plaze guttzemaachen.

Roude Fändel: neie Punktesystem

No der Spa-Farce, wou et fir e puer Tier hannert dem Safety-Car hallef Punkte gouf, goufen och déi Reegelen op de Leescht geholl. Elo musse minimum zwee fräi Tier (also ouni Safety-Car) gefuer ginn, fir dass iwwerhaapt Punkte verdeelt ginn. Wa manner wéi 25 Prozent vun der Renndistanz absolvéiert sinn, kréien déi fënnef éischt Punkten (6/4/3/2/1). Wa minimum 25 Prozent awer manner wéi d’Hallschent absolvéiert sinn, kréien déi néng éischt Punkten (13/10/8/6/5/4/3/2/1). Bei minimum 50 Prozent awer manner wéi 75 Prozent kréien d’Top 10 Punkten (19/14/12/9/8/6/5/3/2/1). Eréischt wa 75 Prozent absolvéiert sinn, ginn et voll Punkten (wéi bis elo: 25/18/15/12/10/8/6/4/2/1).