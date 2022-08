E Mëttwoch huet de Generaldirekter vun der Formel 1, de Stefano Domenicalli, ugekënnegt, datt et am Joer 2023 kee grousse Präis a Frankräich wäert ginn.

Et wier een awer den Ament a Gespréicher mat der franséischer Motorsportfederatioun an esouguer mat der franséischer Regierung, fir dat am Joer 2024 méiglecherweis ze änneren, deelt hie weider an engem Interview mat der franséischer Zeitung L'Équipe mat.

Dobäi ass de Circuit zu Le Castellet réischt kierzlech nees an de Programm vun der Formel 1 erageréckelt. Am Joer 2018 gouf op dësem Circuit nees fir déi éischter Kéier zënter dem Joer 1990 Formel 1 gefuer.

Ob d'Formel 1 jee nach eng Kéier um Circuit Paul Ricard fuere wäert, steet nach an de Stären. An deene leschte Woche sinn an de sozialen Netzwierker Rumeuren opkomm, datt ee plange géif, iergendwann eng Course an der franséischer Hafen- an Touristestad Nice op der Côte d'Azur ze fueren.