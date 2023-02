E Freideg den Owend hat d'Lëtzebuerger Automobilsport-Federatioun op hire Gala op Munneref invitéiert.

Méi spéit wéi gewinnt goufen hei d'Automobilsportler geéiert, déi entweder an hirem Championnat en Titel gewonnen hunn, oder well se soss iwwert d'Saison aussergewéinlech gutt Resultater opweises haten.

Vun den 304 Lizenzéierte kruten der 57 eng Auszeechnung.

Eng Kategorie, an där bis zum Schluss net gewosst war, ween den Titel géif huelen, war déi vum Autosportler vum Joer. Um Enn huet sech den Europameeschter am Autocross duerchgesat. Hien hat um Enn 15 Punkten, géintiwwer 10,4 fir de Guillaume Bouzar (Karting) an dem Dylan Pereira (7,4 Punkten).

D'Punkte goufe bestëmmt vun engem Jury aus Vertrieder vun der LMWA (Luxembourg Motorsports Writers Association) an dem Directoire vum ACL Sport, déi allebéid fir 40% vum Vott gezielt hunn, an engem ëffentleche Voting, deen nach emol 20% bäigedroen huet.

Posthum goufen dann ënnert och nach de Gérard Forotti, de Joseph Lambert an de Georges Michels geéiert.

© ACL

Iwwersiicht vun alle Laureaten

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES COURSES DE CÔTE - COMPÉTITION / TROPHÉE HONORÉ WAGNER

1 MARCHIONE Canio

2 DONKELS Daniel

3 KLEIN Chris

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES COURSES DE CÔTE - PRODUCTION / TROPHÉE HONORÉ WAGNER

1 SCHILLING Cédric

2 SCHILLING Nico

3 PRICKAERTS Sam

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES RALLYES - PILOTES / TROPHÉE NICOLAS KOOB

1 FERNANDES Steve

2 MUNSTER Charles

3 FANK Patrick

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES RALLYES - COPILOTES / TROPHÉE NICOLAS KOOB

1 FOXIUS André

2 BRAUN Tobias

3 BRACHTENBACH Michèle

COUPE DU LUXEMBOURG DES RALLYES - PILOTES

1 WEIMERSKIRCH Sam

2 FANK Patrick

3 SCHAUS Andy

COUPE DU LUXEMBOURG DES RALLYES - COPILOTES



1 FOXIUS André

2 ZOENEN Cédric

3 FREICHEL Yves

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES CIRCUITS

1 BOHR Daniel

2 DICHTER Claude

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES DAMES

1 FLAMMANG Tania

2 BECKER-ERSFELD Monique

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES SLALOMS



1 FLAMMANG François

2 PRICKAERTS Sam

3 KNEBLER Zoé

CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG DES DÉBUTANTS / TROPHÉE PIERRE-PAUL SCHLEIMER

1 RAUSCH Laurent

CHALLENGE DU LUXEMBOURG DES SLALOMS

1 MARCHIONE Canio

TROPHÉE POUR RALLYES DE RÉGULARITÉ HISTORIQUE

1 LAMBERT Patrick

2 DICHTER Claude

ACL Gala zu Munneref (24.2.23) © ACL Sport Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

KARTING CHAMPIONNAT / GROUPE 1

MINIME

1 MASSARD Philippe

2 HOSTERT Michael

3 HOSTERT Curtis

CADET

1 POECKES Olivier

2 LIMPACH Pit

NATIONALE 1

1 MARTIN DE ROSALES Manolo

SENIOR

1 LEYERS Gilles

2 KOHL Moritz

3 DAX Ellie

MASTER

1 SIEBENBORN Eric

2 SCHMITZ Max

GENTLEMAN

1 TOUSCH Joël

KZ2 GENTLEMAN

1 MARCHIONE Canio

KARTING CHAMPIONNAT / GROUPE 2

MINI ROOKIE

1 PELIZZARI Lukas

MINI

1 GRASSINI Max

JUNIOR

1 LEYTEM Pol

2 KIEFFER Lenny

SENIOR

1 DYRDA Florent

2 KIEFFER Chester

3 KNEBLER Zoé

MASTER

1 LONGHINO Kim

TROPHÉE MAURICE BENOY

1 DYRDA Florent

MÉRITES SPORTIFS / PILOTES & ACTEURS DU SPORT AUTOMOBILE

PILOTES

MUNSTER Grégoire - Vainqueur du Rallye du Japon – WRC2

DKR (JANCLEAS Kendy) - 3ème place au championnat ELMS – LMP3

BELKREIR Christian / DEBY Luc - Vice-Champion Ferdinand Cup – FC2

BOUZAR Guillaume - Vice-Champion FIA Karting Academy Trophy

HASSID Henry - Champion GT2 European Series – AM

KIEFFER Tom / KOSCH Christian - Champion ADAC GT4 Germany - Trophy

PEREIRA Dylan - Champion Porsche Mobil1 Supercup

PETERS Kevin - Champion European Autocross – Buggy 1600

RACING Expérience - Champion Prototype Challenge (team + driver)

RIVAS Carlos - Champion Porsche Carrera Cup DE – Pro-Am

ACTEURS DU SPORT AUTOMOBILE

FOROTTI Gérard – Titre posthume - Ancien pilote

HECKEMANNS Romain - Presse

LAMBERT Jos – Titre posthume - Ancien pilote

LINDEN Léon - Ancien pilote de voitures formule

KRIDEL Aly Sr. - Ancien pilote de rallye

MICHELS Georges – Titre posthume - Ancien organisateur de rallye

RASQUIN Guy - Ancien organisateur de rallye et championnat ERT

REDING Serge - Ancien organisateur rallye – Responsable sécurité

AUTOSPORTLER VUM JOER



PETERS Kevin

© ACL