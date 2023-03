Eis dräi Commentateure Franky Hippert, Serge Pauly an Tom Hoffmann liwwere sech kuerz virum Optakt vun der neier Formel-1-Saison e Karting-Duell.

Wie gewënnt Ärer Meenung no dës Course a fiert no 5 Ronnen als Éischten iwwer d'Ligne d'Arrivée um Circuit zu Monnerech?

Iwwregens, en offizielle Grousse Präis vu Lëtzebuerg an der Formel 1 gouf et schonn emol. 1997 an 1998 gouf dësen um Nürburgring gefuer a vum Jacques Villeneuve a Mika Häkkinen gewonnen.

D'Opléisung, wien d'Course gewonnen huet, gesitt Dir den Owend am Magazin op der Tëlee oder hei op RTL.lu.