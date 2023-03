An der éischter Course vun der Saison ass kloer ginn, datt de Wee zum WM-Titel iwwert Red Bull féiert. Déi éischt positiv Iwwerraschung ass Aston Martin.

Deen éischte Grand Prix an der neier Formel 1 Saison ass gefuer an d'Zelter am Bahrain sinn nees ofgeriicht. Dee nächste Rendez-vous ass an zwou Wochen zu Jeddah an Saudi-Arabien. Ma no der éischter Course konnt ee feststellen wéi staark de Weltmeeschter Max Verstappen a Red Bull sinn, an datt Aston Martin, d'Ecurie mam Lëtzebuerger Teamchef Mike Krack e rise Sprong no vir gemaach huet.