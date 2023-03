De Fernando Alonso geet vu Plaz 2 an d'Course. De Weltmeeschter Max Verstappen war no technesche Probleemer net an de leschten Tour komm.

De Sergio Perez geet um Sonndeg vun der éischter Positioun an de Grousse Präis vu Saudi-Arabien. De Mexikaner huet sech virum Charles Leclerc behaapt. De Ferrari-Pilot gëtt awer no engem Wiessel vun der Batterie zéng Plazen no hanne versat a start soumat vun der Plaz 12. De Fernando Alonso ass déi drëttséierst Zäit gefuer a profitéiert vun der Strof vum Leclerc. Hie bestätegt domat déi gutt Performance vun Aston Martin beim Saisonsoptakt a Bahrain. Den George Russel op Mercedes an de Carlos Sainz komplettéieren déi zweet Startrei.

De Max Verstappen huet am Q2 no technesche Probleemer mussen opginn a start um Sonndeg vun der 15. Plaz. Eng staark Performance huet den Oscar Piastri op McLaren mat der néngter Plaz gewisen an de Lance Stroll huet mat Plaz 5 dat gutt Resultat vun Aston Martin ofgeronnt.

