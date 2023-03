De Mexikaner setzt sech viru sengem Teamkolleeg Max Verstappen an dem Fernando Alonso duerch. Fir Ferrari war et eng Course fir ze vergiessen.

De Sergio Perez feiert déi fënneft Victoire a senger Karriär. Um Circuit zu Jeddah war de Mexikaner um RedBull vun der Pole Position an d'Course gaangen a konnt déi Positioun bis zum Enn halen. Als Zweete klasséiert sech säi Coequipier Max Verstappen, dee sech vun der 15. Plaz no vir gekämpft huet. De Ferando Alonso op Aston Martin confirméiert déi gutt Performance vun der Ecurie mam Lëtzebuerger Teamchef Mike Krack a steet no Bahrain nees um Podium.

De Ferando Alonso krut seng drëtt Plaz réckwierkend oferkannt, well hien eng zousätzlech 10-Sekonne-Strof krut. Domat gouf den George Russell nodréiglech zum Drëttplacéierten declaréiert an huet mam Alonso d'Plaze getosch.

Virun dëser Entscheedung vun de Rennkommissäre war Mercedes mam George Russell a mam Lewis Hamilton op d'Plaze 4 a 5 gefuer. Fir Ferrari war et en enttäuschende Grand Prix a Saudi-Arabien. De Carlos Sainz an de Charles Leclerc fueren als 6. an 7. iwwer d'Ligne d'arrivée. Och d'Ecurie Alpine koum mam Esteban Ocon a Pierre Gasly mat zwee Fuerer an d'Punkten.

Am Generalklassement bleift de Max Verstappen Éischten, well hie sech de Punkt fir déi séierst Ronn an der Course séchere konnt. De Weltmeeschter huet elo 44 Punkten, viru sengem Teamkolleeg Perez mat 43 Punkten an dem Fernando Alonso, deen elo op 30 Punkte kënnt.

