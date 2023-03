Mir sinn de Guy Hoffeld am Virfeld heem an de Garage besichen gaangen, fir ze kucken, wat fir en Opwand hannert esou enger Course steet.

Wéi ass de Guy dozou komm, fir hei matzefueren a wéi schwéier ass et, fir et do bis op de Podium ze packen? Um Depart waren: den Thierry Schloesser mam Dominique Klein op Ford Escort MKII,

de Paul Kellen mam Etienne Heirens op Austin Healey 3000 Mk3,

de Guy Hoffeld mam Luc Kalmes op BMW 323i ,

den Aly Kridel mam Alf Gaspar op Porsche 911 SC,

de Steve Zimmer mam Joel Tousch op BMW M3 E30,

an de Bob Kellen mam Patricia Wanderscheid op Ford Escort MKII.