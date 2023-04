De Spuenier konnt vun der Chutte vum Francesco Bagnaia profitéieren a sech virum Luca Marini an dem Fabio Quartararo duerchsetzen.

Fir de Rins war et déi éischt Victoire vun der Saison. De Francesco Bagnaia hat seng éischt Plaz no engem chaotesche Start mat 2 Chutten an enger éischter Phas verdeedegt. Den Alex Rins ass den 2. bliwwen. Hannendrun hu sech de Jack Miller an de Fabio Quartararo op d'Plazen 3 a 4 no vir geschafft.

An der Suite gouf et eng spannend Lutte ëm déi éischt Plaz tëschent dem Rins an dem Bagnaia. De Rins huet souvill Drock gemaach, datt den Italieener 13 Ronne viru Schluss gefall an net méi weidergefuer ass. Kuerz virdru war och de Miller gefall, soudass de Rins virum Quartararo an dem Luca Marini a Féierung louch. An de leschte Ronnen huet de Marini de Quartararo iwwerholl a sech déi zweet Plaz geséchert.

Am General bleift de Marco Bezzecchi op der 1. Plaz, obwuel hien an der Course just de 6. gouf. Hien huet vun der Chutte vum Bagnaia profitéiert.

An enger spannender Course an der Moto2 huet de Pedro Acosta den Tony Arbolino an der leschter Ronn iwwerholl an domadder eng Victoire gefeiert. De Podium gouf vum Bo Bendsneyder komplettéiert. Den Arbolino bleift am WM-Klassement op der 1. Plaz.

An der Moto3 huet den Ivan Ortola seng éischt Course an dëser Klass gewonnen. Nodeems hien am Ufank bal eng Chute hat, huet hien een nom aneren iwwerholl a sech um Enn knapp géint de Jaume Masia an de Xavier Artigas duerchgesat. Am General leien den Daniel Holgado an den Diogo Moreira mat 49 Punkten un der Spëtzt.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1 A. Rins Honda 41:14.649

2 L. Marini Ducati +3.498

3 F. Quartararo Yamaha +4.936

4 M. Vinales Aprilia +8.318

5 M. Oliveira Aprilia +9.989

Moto2

1 P. Acosta Kalex 34:42.879

2 T. Arbolino Kalex +0.146

3 B. Bendsneyder Kalex +5.851

4 J. Alcoba Kalex +6.049

5 F. Salac Kalex +7.462

Moto3

1 I. Ortola KTM 32:01.062

2 J. Masia Honda +0.457

3 X. Artigas CFMoto +0.558

4 D. Moreira KTM +0.567

5 D. Holgado KTM +0.657

De General

MotoGP

1 Marco Bezzecchi 64

2 Francesco Bagnaia 53

3 Alex Rins 47

4 Maverick Vinales 45

5 Johann Zarco 44

Moto2

1 Tony Arbolino 61

2 Pedro Acosta 54

3 Aron Canet 41

4 Filip Salac 33

5 Alonso Lopez 29

Moto3

1 Daniel Holgado 49

2 Diogo Moreira 49

3 Xavier Artigas 32

4 Jaume Masia 31

5 Tatsuki Suzuki 27