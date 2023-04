An der Superstock-Kategorie huet d'Ekipp vum Lëtzebuerger de Podium knapp verpasst. D'Haaptcourse gouf vun F.C.C. TSR Honda France gewonnen.

No 2018 an 2020 goung d'Victoire vun de 24 Stonne vu Le Mans dëst Joer nees un Honda. Am Kader vum Optakt vun der Laangstrecke-WM hu Josh Hook, Mike di Meglio an Alan Techer eng feelerfräi Course gewisen a si souverän als éischt iwwer d'Arrivée gefuer. Hannendru huet sech YART – Yamaha Official Team EWC mam Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa klasséiert. De Podium gouf vun der Ekipp BMW Motorrad World Endurance mam Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik a Jeremy Guarnoni komplettéiert.

An der Superstock-Kategorie koum de Chris Leesch mat sengem Team RAC41 Chromeburner op déi 4. Plaz. Gewonnen huet d'Ekipp vu BMW Tecmas-MRP virun 3ART Best of Bike (Yamaha) an d'No Limits-Team (Honda).