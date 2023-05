De ville Reen an och d'Iwwerschwemmungen op an ëm d'Pist zu Imola maachen et onméiglech, fir datt de Weekend Course gefuer ka ginn.

Et ass nach net sécher, ënner wéi engen Ëmstänn de Grand-Prix kann organiséiert ginn, esou d'Organisateuren dëse Mëttwoch. Weider heescht et an engem Schreiwes vun der Formel 1, datt ënnert den aktuell Ëmstänn d'Sécherheet vun de Piloten, Equipagen a Fans net garantéiert wier. Nieft der Formel 1 selwer sinn och all déi aner Courssen, déi dëse Weekend am Kader vun der Kinneksklass zu Imola sollte gefuer ginn, och annuléiert.