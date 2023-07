Zu Spielberg sinn nach de Charles Leclerc an de Sergio Perez op de Podium gefuer.

An der Formel 1 huet de Max Verstappen e Sonndeg de fënnefte Grand Prix noenee gewonnen an domadder seng Avance an der WM weider ausgebaut. Den aktuelle Weltmeeschter ass beim Grousse Präis vun Éisträich mat sengem Red Bull wéi een Auerwierk un der Spëtzt vum Feld gefuer an huet senge Konkurrenten nees keng Chance gelooss. Hien hat esou e grousse Virsprong, datt en esouguer nach an der zweetleschter Ronn eng Kéier an d'Box konnt kommen, fir d'Pneuen ze wiesselen.

De Ferrari-Pilot Charles Leclerc ass als Zweeten an d'Course gaangen an ass um Enn och als Zweeten ukomm. No enger staarker Course huet sech den zweete Red-Bull-Pilot Sergio Perez déi drëtte Plaz geséchert. Hie war no engem schwaache Qualifying just als 15. an d'Course gaangen. Huet dunn awer Pilot ëm Pilot iwwerholl a sech no vir geschafft. Huet sech e flotten Duell mam Carlos Sainz geliwwert. De Spuenier ass de Véierte ginn.

Probleemer hu verschiddene Piloten um Circuit zu Spielberg d'Track Limits gemaach. Ënnert anerem de Lewis Hamilton an de Carlos Sainz huet et erwëscht. Si hunn nach wärend der Course hir 5-Sekonne-Strof ofgesiess.

Fir Red Bull an de Max Verstappen war et e perfekte Weekend beim Heemspill zu Spielberg. Den Hollänner war am Qualifying de Séiersten, huet de Shootout dominéiert, de Sprint souverän gewonnen an e Sonndeg stoung e beim Grand Prix nees ganz uewen um Podium.

Red Bull dominéiert also weider d'Formel 1. D'Ecurie huet vun de leschten 20 Courssen der 19 gewonnen.

