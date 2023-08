Op d'Platzen Zwee an Dräi kommen zwee weider Hollänner, de Loek Hartog an de Larry Ten Voorde.

Déi Hollännesch Dominanz geet no der Max Verstappen Show an der Formel 1 Qualifikatioun vum Grousse Präis vun Holland, och am Porsche Supercup virun. Dëse Weekend stoung déi zweetleschte Manche vun der Saison um Programm an dat ausnamsweis mat 2 Coursë fir de Saisonsstart zu Imola, deen opgrond vun de Wiederbedingungen net konnt gefuer ginn, ze ersetzen. Dowéinst gouf Beschtzäit an der Qualifikatioun fir d'Course um Samschde geholl an déi zweetbeschten Zäit fir d'Course um Sonnden.

Den Morris Schuring vun Fach Auto Tech, dee vun der éischter Platz e Samschden an d'Course gaangen ass, huet näischt ubrenne gelooss an déi iwwer déi 16 Ronne verdeedegt. Mat sengem Succès ass den 18 Joer jonken Hollänner, deen de jenkste Pilot am Porsche Super Cup Feld ass, elo op déi 3. Plaz vum Piloteklassement gesprongen. Profitéiert huet och de Larry Ten Voorde, deen drëtte ginn ass an elo just nach 15 Punkte Retard op de Leader Bastian Buus huet. Den Dän koum haut op déi 4. Plaz koum an huet elo 98 Punkten op sengem Konto.

Den Verléierer vum Dag heescht Harry King, deen duerch en Accident, d'Course net op en Enn fuere konnt an seng Hoffnungen op den Championstitel elo warscheinlech begruewe muss.

Um Sonndeg huet den Dän Bastian Buus déi beschte Kaarten am Grapp fir e grousse Schratt Richtung Championstitel ze maachen. De Pilot vun der Lechner-Ekipp wäert vun der 4. Platz an d'Course goen. De Larry Ten Voorde, dee jo elo op der zweeter Platz steet, geet just vun der 9. Platz un den Depart.

Op an der zweeter Porsche Supercup Course nees déi hollännesch Nationalhymne gespillt gëtt? Oder gëtt de Bastian Buus virun der leschter Course vun der Saison Supercup Champion? E Sonndeg vun 11:55 Auer un gitt dir et gewuer.