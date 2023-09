Am Qualifying ass et net wierklech gutt gelaf, ma fir d'Course ass de Chris Leesch awer optimistesch.

D’lescht Joer hu se um Circuit Paul Ricard d’Victoire vun de serien-noe Superstockmotorrieder gefeiert, dëst Joer start RAC41 Chromeburner als Leader vun dem World Cup an de prestigiéise 86. Bol d’Or.

Ma am éischte Qualifying hate se un hirer Honda CBR1000 RR-R Fireblade technesch Problemer an hunn duerno den zweete Qualifying de Freideg de Moie fir d’Ofstëmmung op d’Course genotzt. Domadder geet et fir de Chris Leesch als Startfuerer hei am Livestream e Samschdeg Punkt 15 Auer just vu Startplaz 25 an als eeleft Superstock an d’Course. Ma den 28 Joer jonke Pilot bleift roueg an optimistesch.

"Eise Courserhythmus ass schonns déi ganz Woch gutt a mir kënnen em de Podium mat fueren. A wa mer dat erreechen, sinn eis Chancen och gutt, fir mat em den Titel ze fueren."

Fir d’Ekipp vum Julien Diguet ass et zanter ee puer Joer d’grousst Zil, de Championnat ze gewannen. An och wann Tecmas-MRP BMW mat enger séierer Pole ka 5 Punkten ophuelen, esou hat sech schonns en Dënschdeg am Training hire Fuerer Jan Bühl verletzt an de Reservefuerer Nelson Major huet d’Moto um Enn vum 2. Qualifying zimmlech zerstéiert. Am noosten hannendru leien awer déi zwou Honda-Ekippen "No Limits" als 17. am Qualifying (5. SST) an "National Motos" als 13. (2. SST). Ma a 24 Stonne ka vill passéieren.

PDF: Resultater vum Qualifying

Dat weess och BMW World Endurance Team, déi an der méi séierer EWC-Weltmeeschterschaft hire Ronnerekord vum leschte Joer gebrach hunn, ma 2022 schonns no 78 Ronnen dobausse waren. An der aktueller WM-Wäertung läit d’Weltmeeschterequippe vun Honda France virum Weekend däitlech vir.

World Cup SuperStock (no 2 vun 3 Coursen)

1. #41 Chromeburner RAC41 Honda 85 Punkten

2. #44 Honda No Limits 79+1

3. #55 National Motos 77+4

4. #9 Tecmas-MRP BMW Racing 69+5

5. #33 Team 33 Louit April Moto 65

EWC WM

1. #1 F.C.C. TSR Honda France 138+3

2. #7 YART YAMAHA 125+2

3. #37 BMW Motorrad World Endurance Team 100+5

4. #12 Yoshimura SERT Motul Suzuki 77+4

5. #11 Kawasaki Webike Trickstar 65