Den Hollänner op Red Bull huet och déi leschte Course zu Abu Dhabi gewonnen. De Podium gëtt komplettéiert vum Charles Leclerc an dem George Russell.

Beim Grand Prix vun Abu Dhabi ass et nierft der Victoire vun der leschter Course och nach ëm de Vizeweltmeeschtertitel bei de Konstrukteuren tëscht Mercedes a Ferrari, an ëm déi 4. Plaz tëscht McLaren an Aston Martin gaangen. An hei ka sech um Enn Mercedes duerchsetzen.

De Max Verstappen kréint iwwerdeems seng Saison mat senger 19. Victoire an der 22. Course. Eng absolut Rekordsaison vum Hollänner. Op d'Plazen 2 an 3 fueren de Charles Leclerc an de George Russell. Hannendrun klasséiere sech de Sergio Perez an de Lando Norris. De Sergio Perez ass usech als zweeten iwwert de wäisse Stréch gefuer, ass no enger 5 Sekonne Strof awer op déi 4. Plaz zeréck gefall.

Resumé



De Charles Leclerc huet et an der 1. Ronn direkt e puer mol versicht de Max Verstappen ze attackéieren, de Weltmeeschter op Red Bull konnt d'Attacke vum Ferrari Pilot awer all ofwieren, sou dass et op deenen éischte Plaze keng Ännerung nom Start gouf. Hannendrun hu sech béid McLaren Piloten Oscar Piastri a Lando Norris erëm fonnt.

An der 5. Ronn huet de Lando Norris säin Teamkolleg iwwerholl a war zu dësem Zäitpunkt neien drëtten. 6 Ronne méi spéit huet den Australier no engem Fuerfeeler eng weider Plaz verluer - genotzt huet des de George Russell op Mercedes.

Alles an allem war déi leschte Course vun der Saison bei wäitem net esou spektakulär wéi nach déi leschte Woch zu Las Vegas. Un der Spëtzt louch no 30 Ronne weider de Max Verstappen, deen domat senger 19. Victoire an dëser Saison entgéint gefuer ass. De Carles Leclerc louch weiderhin op der 2. Plaz. Hannendrun war et spannend em déi 3. Plaz. Do hu George Russel, Lando Norros a Sergio Perez sech e flotte Kamp geliwwert. Am Mëttelfeld huet virun allem de Carlos Sainz sech schwéier gedoe fir de Wee an Top 10 ze fannen.

Et sollt sech net méi all ze vill doen, sou dass de Max Verstappen och déi leschte Course vun der Saison gewënnt virum Leclerc an Russell.

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

