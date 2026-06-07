RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Porsche Supercup Monte CarloChester Kieffer fiert bei senger Première op Plaz 10

RTL Lëtzebuerg
Den Theo Oeverhaus huet sech déi éischt Victoire vun der Saison am Porsche Supercup geséchert.
Update: 07.06.2026 12:28
Chester Kieffer
© Romain Rixhon

E Sonndeg de Moie war zu Monte Carlo den Optakt vun der neier Saison am Porsche Supercup. De Lëtzebuerger Chester Kieffer (Schumacher CLRT) ass mat sengem Porsche 911 Cup vun der 11. Plaz aus an d'Course gaangen an ass um Enn bei senger Première am Porsche Supercup op déi 10. Plaz gefuer. Hie gëtt domadder drëttbeschte Rookie.

Gewonne gouf d'Course no 17 Ronne vum Theo Oeverhaus (Martinet by Almeras) virum Andrea Bristot (Dinamic otorsport SRL) an dem Gustav Burton (Team GP Elite). Domadder ass de Podium sou bliwwe wéi am Qualifying.

No sengem éischte Qualifying iwwerhaapt fir eng Course am Porsche Supercup e Freideg ass den Chester Kieffer e Sonndeg vun der 11. Plaz an d'Course gaangen. Den 19 Joer ale Lëtzebuerger Pilot hat sech als véiertbeschte Rookie qualifizéiert.

Vun der Pole gestart ass zu Monaco den Theo Oeverhaus an den däitsche Pilot konnt seng Positioun an der éischter Ronn behaapten. Den Chester Kieffer sengersäits huet beim Start zwou Positioune gutt gemaach. An der zweeter Ronn ass de Lëtzebuerger awer rëm op déi 10. Plaz zeréckgefall.

An den éischte Ronne konnt sech den Theo Oeverhaus dann e bësse vum Andrea Bristot op der zweeter Plaz ofsetzen. Tëschenzäitlech hat hien méi wéi eng Sekonn Virsprong. De Robert de Haan, deen d'lescht Joer zu Monaco gewonnen hat, war an der aachter Ronn op der véierter Plaz ënnerwee.

An der 12. Ronn gouf et dunn ee giele Fändel nodeems de Jorge Ramirez Fernandez sech verbremst hat, dës Aktioun hat awer keng Auswierkungen op d'Course.

An de leschte Ronne gouf et fir den Chester Kieffer op der 10. Plaz awer nach eng Kéier enk, de Marcus Amand huet do iwwert e puer Ronnen Drock gemaach. An och vir op den éischte Plaze wollt sech den Andrea Bristot nach net géint den Theo Oeverhaus geschloe ginn.

Am 16. vun de 17 Tier gouf et ee weidere giele Fändel, de Luciano Facundo Martinez konnt net méi weider fueren.

Gewanne sollt um Enn awer den Theo Oeverhaus, dat virum Andrea Bristot an dem Gustav Burton. Fir den Chester Kieffer sollt et um Enn eng gutt 10. Plaz si bei sengem éischten Optrëtt am Porsche Supercup zu Monaco, dat no enger Course an där de Lëtzebuerger Pilot eng Plaz gutt maache konnt.

Aacht Coursse ginn dës Saison am Porsche Supercup gefuer. Alleguer kënnt Dir se live op RTL ZWEE an RTL Play kucken.

© RTL

Véier Joer nom Championstitel vum Dylan Pereira ass mam Chester Kieffer dëst Joer nees e Lëtzebuerger zeréck am Porsche Supercup. Liest heizou och:

Porsche Supercup
Den Chester Kieffer wëll d'Rookie-Championnat gewannen

Am meeschte gelies
No Brand um Samschdegowend zu Lëlz
Läschwaasser huet an Hal fir en Totalschued gesuergt, sou d'Buergermeeschtesch Mireille Welter
Video
Audio
Fotoen
RIP
De bekannte Lëtzebuerger Architekt René Witry ass dout
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg wënnt duerch e Gol vum Danel Sinani géint Albanien
Video
Audio
Fotoen
4
Formel 1: Grousse Präis vu Monaco
Kimi Antonelli séchert sech d'Pole Position op de Stroosse vu Monte Carlo
1
"Passepartout" um Samschdegowend
De Kuerzfilm "Roger" huet den Optakt vun eiser neier Serie "Kuerz a Knackeg" gemaach
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
NASCAR Euro Series
De Grousse Präis vu UK vu 17:40 Auer u live op RTL
Video
D'Course live dëse Sonndeg um 14:20 Auer op RTL ZWEE an um RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vu Monaco
Video
Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli takes part in the first practice session at the Monaco street circuit in Monaco, ahead of the Monaco Formula 1 Grand Prix, on June 5, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Formel 1: Grousse Präis vu Monaco
Kimi Antonelli séchert sech d'Pole Position op de Stroosse vu Monte Carlo
1
Porsche Supercup
Chester Kieffer gëtt 11ten am Qualifying zu Monaco
0
Den Highlight vum Joer an der Principautéit
Grousse Präis vu Monaco
Alles op Rout? Ferrari Favorit fir Monte Carlo
0
Porsche Supercup
Den Chester Kieffer wëll d'Rookie-Championnat gewannen
Audio
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.