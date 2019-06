Déi 4. Etapp war fir de Victor Campenaerts, dee sech Sprint géint den Andreas Lorentz Kron an de Remco Evenepoel duerchsetze konnt.

No 151,1 Kilometer konnt sech de Belsch aus engem dräi Mann staarke Spëtzegrupp duerchsetzen. Am General kann de Remco Evenepoel seng Avance weider ausbauen. De Belsch huet elo eng Avance vun 53 Sekonnen op eben de Victor Campenaerts.

Fir de lëtzebuerger Alex Kirsch war et ee schwaarzen Dag. De Coureur vun Trek - Segafredo huet no enger Chute missen opginn, dëst well hie sech de Scaphoid un der lénker Hand beim Versuch, sech bei der Chute ofzefänken, gebrach hat. Virun der 4. Etapp louch de Lëtzebuerger op der gudder 5. Plaz am General.

Klassement vun der Etapp:

1 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 3:40:17

2 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:00

3 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

4 Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:01:02

5 Jasper Philipsen (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:01:04

6 Otto Vergaerde (Bel) Corendon - Circus 0:01:04

7 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 0:01:04

8 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 0:01:04

9 Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:01:04

10 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 0:01:04

De General:

1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 12:17:11

2 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:00:53

3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:01:58

4 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 0:02:27

5 Jasper Philipsen (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:02:28

6 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:30

7 Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:37

8 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:38

9 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:38

10 Pieter Weening (Ned) Roompot - Charles 0:02:38