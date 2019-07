En Dënschdeg stoungen nom 2. Roudag 177 flaach Kilometer um Programm, dat mat Depart an Arrivée zu Nîmes.

Op der 16. Etapp koum et wéi erwaart zu engem Massesprint. Hei war de Claeb Ewan dee Séiersten, dat virum Elia Viviani an dem Dylan Groenewegen. De Peter Sagan am Grénge Maillot koum op déi 4. Plaz.

Am General huet sech net vill gedoen, de Julian Alaphilippe bleift weiderhin a Giel. No enger Chute huet de Jakob Fuglsang allerdéngs missen opginn, esou dass eng Plaz an den Top 10 fräi ginn ass.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

Direkt nom Depart hu sech mam Paul Ourselin (Direct Energie), Stephane Rossetto (Cofidis), Alexis Gougeard (Ag2r), Lars Ytting Bak (Dimension Data) a Lukasz Wisniowski (CCC) 5 Leit aus dem Stëbs gemaach. De Gougeard hat déi éischt Attack lancéiert, de Rossetto konnt als éischten nosetzen, ier dann nach déi aner dräi Coureuren d'Echappé komplettéiert hunn. De Spëtzegrupp hat eng maximal Avance vun 2 Minutten, dat well d'Sprinterekippen en Dënschdeg absolut näischt ubrenne loosse wollten.

Wärend der Etapp wat den Tour-de-France-Gewënner vum leschte Joer an den aktuellen Zweeten am General gefall, ma all ze schlëmm war et net, hie souz séier nees um Vëlo an hat keng Problemer, fir am Peloton ze bleiwen.

28 Kilometer dunn eng weider Chute an do war de Jakob Fuglsang mat dra verwéckelt. Den Dän, deen zu Lëtzebuerg wunnt, konnt net méi weiderfueren an huet missen opginn. Et schéngt wuel eppes gebrach ze sinn.

2,5 Kilometer virun der Arrivée konnt de Spëtzegrupp dunn och vum Peloton ageholl ginn an et ass schlussendlech wéi erwaart zum Massesprint komm, wou sech op en Neits de Caleb Ewan duerchsetze konnt.

© twitter/LeTour

Resultat

General