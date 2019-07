Mam Thibaut Pinot huet ee vun de Favoritten wéinst muskuläre Problemer den Tour verlooss.

Wéinst 5 Zentimeter Knëppelsteng an der leschter Montée huet d'Course misste verkierzt ginn. Esou huet een déi lescht Descente a Montée net méi a Consideratioun gezunn an et huet een d'Zäite vum Col d'Iseran geholl.

Hei hat den Egan Bernal d'Nues vir, dat virum Simon Yates an dem Warren Barguil. Den Mann am gielen Trikot Alaphilippe hat um Col e Retard vu ronn 2 Minutten, dat bei engem Virsprong vun 90 Sekonnen am General op de Bernal. Domadder verléiert de Fransous de Maillot Jaune un de Coureur vun Eneos.

Am Col de la Madeleine an am Col de l'Iseran ass de Peloton mat de Favoritten lues a lues auserneegebrach. Ëmmer nees gouf et Attacken op de Maillot Jaune. Et war du schlussendlech de Bernal, deen dovunner profitéiere konnt a sech, duerch d'Verkierze vun der Etapp, de gielen Trikot séchere konnt.

🏁 The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

🏁 La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Ee vun de Favoritten op d'Victoire vum Tour de France Thibaut Pinot huet um Freideg missen opginn. De Fransous krut wärend der Etapp Problemer mat der Muskulatur, hie gouf behandelt, ass wäit zeréckgefall an huet um Enn missen ophalen. Een trauregt Enn fir de Fransous, deen an de Pyrenäen dee stäerksten Androck vun de Favoritte gemaach huet.

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Tour de France 2019 (6.-28.7.19) © AFP

