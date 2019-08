D'Lëtzebuergerin hat no 68 Kilometer e Retard vun 1 Sekonn op d'Lorena Wiebes aus Holland.

E Samschdeg gouf zu London a Groussbritannien d'Prudential RideLondon Classique gefuer. No 68 Kilometer huet sech d'Lorena Wiebes am Sprint duerchgesat. Op d'Plazen 2 an 3 sinn d'Elis Balsamo aus Italien an d'Coryn Rivera aus den USA gefuer.

D'Christine Majerus hat als 7. e Retard vun enger Sekonn op d'Gewënnerin. An der Finall war et zu enger gréisser Chute komm, wou och d'Lëtzebuerger Championne behënnert gouf, ma si ass awer net gefall.

E Sonndeg ass et dann un den Hären. Mat dobäi sinn déi dräi Lëtzebuerger Jempy Drucker, Ben Gastauer an Alex Kirsch. Fir de Jempy Drucker ass et déi éischte Course no senger schwéiere Chute bei Dwars door Vlaanderen am Abrëll. De Coureur vu Bora Hansgrohe hat sech een Halswirbel gebrach.

D'Resultat vun der Course

1 Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) 1:33:56

2 Elisa Balsamo (Valcar Cylance) 0:00:00

3 Coryn Rivera (Sunweb) 0:00:00

4 Lotte Kopecky (Lotto Soudal) 0:00:00

5 Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) 0:00:00

6 Marianne Vos (CCC-Liv) 0:00:00

7 Christine Majerus (Boels-Dolmans) 0:00:00

8 Marta Tagliaferro (Hitec Products) 0:00:00

9 Maria Giulia Confalonieri (Valcar Cylance) 0:00:00

10 Eugénie Duval (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) 0:00:00

Schreiwes vum Christine Majerus



C’est dans un décor royal, à deux pas de Buckingham Palace, que la centaine de concurrentes au départ de la Prudential RideLondon Classique a dû en découdre sur une distance de 68 kilomètres, soit 20 tours à effectuer d’un circuit tracé dans les plus prestigieuses rues de Londres. Malheureusement ce décor de rêve ne pouvait pas présager d’un final cauchemardesque pour bon nombre de concurrentes impliquées dans une chute massive lors du sprint final.

Après quelques tentatives d’échappées rapidement anéanties sur un circuit ultra rapide, la Prudential RideLondon Classique, manche du World Tour féminin, a en effet été remportée ce samedi par Lorena Wiebes après la disqualification de Kirsten Wild pour sprint irrégulier qui avait pourtant franchit la ligne en première position. Kirsten Wild, qui a effectué une vague dans le sprint final, a en effet été rendue responsable par les commissaires de course de la chute d’une concurrente lors du sprint, ayant par effet domino entraîné ensuite une vingtaine de concurrentes à terre.

Christine Majerus, également gênée par la chute en ayant toutefois pû l’éviter, réussit malgré tout à relancer son sprint dans les derniers mètres pour venir prendre une très bonne 7ème place dans un final dramatique.

Christine prendra part pour la suite aux championnats d’Europe à Alkmaar aux Pays-Bas le week-end prochain avec la délégation luxembourgeoise.