De Fabio Jakobsen hat op der 3. Etapp vum Tour duerch Polen déi stäerkste Been. De Bob Jungels koum zäitgläich als 47. iwwert d'Ligne d'Arrivée.

De Lëtzebuerger Champion vun der Formatioun Deceunink-Quick-Step hat op de leschten Hektometer de Sprint fir säin Teamkolleg Jakobsen ugezunn. Dëse konnt sech no den 150 Kilometer vu Chorow op Zabrze am Sprint virum Däitsche Pascal Ackermann an dem Hollänner Danny Van Poppel duerchsetzen.

Am General bleift den Däitsche Pascal Ackermann a Féierung. De Bob Jungels ass den Ament de 37. op 19 Sekonnen.

Resultat vun der Etapp

1 Jakobsen Fabio Deceuninck - Quick Step 3:29:41

2 Ackermann Pascal BORA - hansgrohe ,,

3 van Poppel Danny Team Jumbo-Visma ,,

4 Pedersen Mads Trek - Segafredo ,,

5 Degenkolb John Trek - Segafredo ,,

6 Walscheid Max Team Sunweb ,,

7 Cavendish Mark Team Dimension Data ,,

8 Sarreau Marc Groupama - FDJ ,,

9 Peron Andrea Team Novo Nordisk ,,

10 Gaviria Fernando UAE-Team Emirates ,,

...

47 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step ,,

General

1 Ackermann Pascal BORA - hansgrohe 10:00:01

2 Jakobsen Fabio Deceuninck - Quick Step 0:06

3 Gaviria Fernando UAE-Team Emirates 0:08

4 Mezgec Luka Mitchelton-Scott 0:10

5 Franczak Paweł Poland 0:12

6 Kaczmarek Jakub Poland 0:13

7 van Poppel Danny Team Jumbo-Visma 0:16

8 Swift Ben Team INEOS 0:18

9 Jauregui Quentin AG2R La Mondiale ,,

10 Mohorič Matej Bahrain Merida 0:19

...

37 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step ,,