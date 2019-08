Den Europameeschtertitel konnt sech dem Christine Majerus seng Teamkollegin Amy Pieters sécheren.

Op der Stroossecourse zu Alkmaar an Holland konnt sech d'Amy Pieters (Boels-Dolmans) am eegene Land duerchsetzen an ass nei Europameeschterin bei den Dammen. Op déi 2. Plaz koum d'Elena Cecchini aus Italien virum Lisa Klein aus Däitschland. D'Christine Majerus kënnt op déi staark 9. Plaz an dat mat engem Retard vu 25 Sekonnen. D'Chantal Hoffmann gëtt dat 67. an dat mat engem Retard vu 6 Minutten a 24 Sekonnen.

Bei den U23 vun den Hären kennt de Colin Heiderscheid bei der Europameeschterschaft an der Stroossecourse op déi 22. Plaz. Neien Europameeschter ass den Italiener Alberto Dainese.