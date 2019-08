Am Sprint mam Elia Viviani hat den Yves Lampaert keng Chance an huet dem Italiener missen de Virtrëtt loossen.

3,5 km virun der Arrivée huet de Belsch Yves Lampaert attackéiert a konnt sech eng kleng Avance erausfueren. Am Rad vum Pascal Ackermann huet den Elia Viviani gemierkt dat den Däitschen d'Lach net kann zoumaachen, huet dëst dann selwer zougefuer, ass mam Belsch an de Sprint gaangen a konnt sech do duerchsetzen a Gold gewannen. Sëlwer gewënnt dann also den Yves Lampaert a Bronze geet un den däitschen Pascal Ackermann mat engem Retard vun 8 Sekonnen.

Vun de Lëtzbuerger ass keen op der Arrivée ukomm.

LINK: Christine Majerus kënnt op déi gutt 9. Plaz