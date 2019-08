E Freideg fänkt zu Benidorm a Spuenien d'Vuelta un. Lass geet et mat engem Contre la Montre par Equipe iwwer 13,4 Kilometer.

Mam Jempy Drucker an Alex Kirsch sinn dëst Joer nees zwee Lëtzebuerger bei der "Vuelta ciclista a España" um Depart. Fir den Alex Kirsch ass et den éischte groussen Tour a senger Carrière. De Jempy Drucker wëllt no senger méi schwéierer Blessur nees duerchstarten.

AUDIO: Virschau op d'Vuelta / Reportage Rich Simon

E groussen Tour ze fueren, hat den Alex Kirsch sech och als Zil gesat. Direkt a senger éischter Saison bei der US-amerikanescher Formatioun Trek Segafredo huet et elo geklappt. Als Preparatioun ass den Alex Kirsch déi leschte Woch de Binck-Bank-Tour an Holland an an der Belsch gefuer. Trotz enger Chute war hien awer zefridde mam Oflaf vun der Course, den Alex Kirsch:

"Natierlech war meng Chute op der 5. Etapp alles anescht wéi ideal. Et war wierklech mat déi schlëmmste Chute, déi ech bis elo hat. Doduerch waren déi lescht zwee Deeg komplizéiert fir mech. Ech sinn awer iwwerzeegt, datt elo déi nächsten Deeg mat vill Raschten duerginn, fir nees fit bei der Vuelta um Depart ze stoen."

Bei der Ekipp Trek ass kee Coureur derbäi, dee fir de General a Fro kënnt. Dofir sinn d'Ambitioune virun der Course, wéi den Alex Kirsch erkläert, och ganz kloer definéiert.

"D'Ambitioune si wahrscheinlech, eng Etapp ze gewannen. Am General si mer wahrscheinlech net präsent, mä ech denken, datt mer souwuel am Sprint wéi och op de wallonnéierten Etappen deen een oder anere Fuerer hunn, dee kann eng Victoire erafueren."

Den Alex Kirsch huet sech déi verschidden Etappe schonns ugekuckt - einfach ginn déi 3 Wochen net.

"Ech denken, déi éischt Woch ass e bësse manner schwéier wéi üblecherweis. Hannen eraus ginn et awer nach genuch komplizéiert Etappen . Virun allem déi zu Andorra wäert immens schwéier gi mat nëmmen 100 Kilometer Längt, dofir awer mat 3-4 grousse Collen. Mä deen Ament kucken ech vun Dag zu Dag a gi mat oppene Gedanken do eran."

Nieft dem Alex Kirsch ass och de Jempy Drucker um Depart. D'Vuelta geet iwwer 21 Etappen mat am Ganzen 3.272 Kilometer.