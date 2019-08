Op der 2. Etapp vun der Vuelta ass et e Sonndeg iwwer 199,6 Kilometer vu Benidorm op Calpe gaangen.

Um 2. Dag setzt sech den Nairo Quintana zu Calpe mat engem Virsprong vu 5 Sekonnen duerch. De Kolumbianer kënnt virum Nicolas Roche an d'Zil, deen am Generalklassement awer op der 1. Plaz steet. Den Alex Kirsch kënnt mat engem Retard vun 14'49'' op déi 145. Plaz, de Jempy Drucker op déi 172. Plaz.

Résumé

Virum Depart hunn d'Ekippen an d'Spectateuren an enger Gedenkminutt dem kierzlech verstuerwene Bjorg Lambrecht geduecht, dee beim Tour duerch Polen am August no enger Chute net iwwerlieft huet.

Nom Depart hunn direkt vill Coureure probéiert ze attackéieren a sou huet sech no 4 Kilometer e 5er-Grupp un der Spëtzt forméiert, dee kuerz drop allerdéngs nees vun engem séiere Peloton agefaange ginn ass. Bei der éischter Montée krute sech dann de Sander Armée an den Angel Marazo vum Peloton geléist a konnten zu zwee e Virsprong vu bis zu 6 Minutten a 47 Sekonnen erausfueren. No 50 Kilometer konnte sech dann zwee Poursuivants am Numm vum Jonathan Lastra an dem Willie Smit dem Spëtzegrupp uschléissen.

Laang war de Spëtzegrupp vir, ma ronn 31 Kilometer virum Zil ass et dem Peloton gelongen déi 4 Coureuren anzefänken. Zimlech séier huet sech dann eng nei Spëtzegrupp mat ronn 20 Coureure forméiert, dee sech méi spéit nach eng kéier an Zwee gedeelt huet. Mat virbäi waren ënnert anerem den Nairo Quintana an den Nicolas Roche.

Um leschte Kilometer konnt sech den Nairo Quintana dann e Stéck vun deenen anere Coureuren ofsetzen a sou mat engem Virsprong vu 5 Sekonne als Eischt iwwert d'Arrivée fueren. Zweete gëtt den Nicolas Roche virum Primoz Roglic, deen op déi 3. Plaz kënnt. Mat engem Retard vu knapps 15 Minutten gëtt den Alex Kirsch 145. an de Jempy Drucker kënnt mat engem Retard vun 20'48'' op déi 172. Plaz.

Am General steet den Nicolas Roche mat engem Virsprong vun 2 Sekonnen op der 1. Plaz virum Nairo Quintana an dem Rigoberto Uran.

Top10 vun der 2. Etapp

1 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) 05H 11' 17''

2 NICOLAS ROCHE (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 05''

3 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 00' 05''

4 RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 05''

5 FABIO ARU (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 00' 05''

6 MIKEL NIEVE ITURRALDE (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 00' 08''

7 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 37''

8 TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 00' 37''

9 ALEXANDER ARANBURU DEBA (CAJA RURAL - SEGUROS RGA) + 00H 00' 37''

10 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 37''

Generalklassement

1 NICOLAS ROCHE (TEAM SUNWEB) 05H 26' 12''

2 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 02''

3 RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 08''

4 MIKEL NIEVE ITURRALDE (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 00' 22''

5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (ASTANA PRO TEAM) + 00H 00' 33''

6 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 00' 36''

7 WILCO KELDERMAN (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 38''

8 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 40''

9 DAVIDE FORMOLO (BORA - HANSGROHE) + 00H 00' 46''

10 RAFAL MAJKA (BORA - HANSGROHE) + 00H 00' 46'