Bei der 14. Editioun vum Münsterland Giro gouf et eng Victoire vum Álvaro Hodeg am Sprint. Den Alex Kirsch huet säi Kapitän Degenkolb lancéiert ...

... den Däitsche konnt sech awer net an d'Topp-10 areien.

Zodi no der Course

Opreegung gouf et awer virun allem no der Course. Kuerz nodeem deen éischte gréissere Grupp iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer ass, huet et gerabbelt: de Max Walscheid (Sunweb) gouf vun engem Coequipier vum Schlussvainqueur Álvaro Hodeg attackéiert.

Wéi et heescht, hätt de Florian Senechal (Deceuninck-Quickstep) den Hodeg lancéiert a wier duerno an den Däitsche gerannt. De Fransous huet sech bei dëser Aktioun als Affer gesinn an dem Walscheid de Schwaarze Péiter zou geschoustert. An engem Interview ass de Senechal un de Walscheid gaangen - kuerz drop hu sech d'Gemidder dunn awer nees berouegt.

Zu der Course

Och um 193 Kilometer laange Circuit ass et héich hier gaangen. De Kolumbianer Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quickstep) huet sech schliisslech bei reenerege Wiederkonditiounen am Massesprint gewonnen, dat knapp virum Däitsche Pascal Ackermann an dem Belsch Tim Merlier. Den Alex Kirsch war iwwerdeems agedeelt, fir sengem Coequipier John Degenkolb ze hëllefen. Ma den Däitsche koum en Donneschdeg net iwwer eng 17. Plaz eraus. Um Enn ass de Lëtzebuerger mat iwwer enger hallwer Minutt Retard op déi 42. Positioun komm.

Topp-10

1 HODEG Álvaro José Deceuninck - Quick Step 4:26:39

2 ACKERMANN Pascal BORA - hansgrohe ,,

3 MERLIER Tim Corendon - Circus ,,

4 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

5 WALSCHEID Max Team Sunweb ,,

6 TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma ,,

7 NOPPE Christophe Sport Vlaanderen - Baloise ,,

8 ALLEGAERT Piet Sport Vlaanderen - Baloise ,,

9 JANS Roy Corendon - Circus 0:01

10 BONIFAZIO Niccolò Team Total Direct Energie ,,