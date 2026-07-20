Invité vun der Redaktioun (20. Juli)Paul Philipp, FLF-President

Et wier eng Katastroph fir de Futtball, wann Argentinien dës Weltmeeschterschaft gewonnen hätt, esou huet den FLF-President Paul Philipp e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun op d'Finall vun der Weltmeeschterschaft reagéiert. De spillereschen Niveau vun der spuenescher Equipe wier däitlech iwwerleeë gewiescht, Argentinien hätt scho wärend der ganzer Kompetitioun dacks Limitten iwwerschratt, a mat Provokatiounen heiansdo och onprofessionell gehandelt.
Wat eng méiglech Ënnerstëtzung vun der FLF fir eng nei Kandidatur vum Gianni Infantino als FIFA-President ugeet, wollt de Paul Philipp sech net festleeën: Stand elo géif een nach näischt ënnerstëtzen.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.