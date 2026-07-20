RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (20. Juli)Paul Philipp, FLF-President

François Aulner
E Méindeg de Moie war d'Futtball-WM Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 20.07.2026 08:37
Invité vun der Redaktioun: Paul Philipp
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Et wier eng Katastroph fir de Futtball, wann Argentinien dës Weltmeeschterschaft gewonnen hätt, esou huet den FLF-President Paul Philipp e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun op d'Finall vun der Weltmeeschterschaft reagéiert. De spillereschen Niveau vun der spuenescher Equipe wier däitlech iwwerleeë gewiescht, Argentinien hätt scho wärend der ganzer Kompetitioun dacks Limitten iwwerschratt, a mat Provokatiounen heiansdo och onprofessionell gehandelt.

Wat eng méiglech Ënnerstëtzung vun der FLF fir eng nei Kandidatur vum Gianni Infantino als FIFA-President ugeet, wollt de Paul Philipp sech net festleeën: Stand elo géif een nach näischt ënnerstëtzen. 

Invité vun der Redaktioun: Paul Philipp

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack zu Tréier
D'Eltere vum Affer fuerdere politesch Konsequenzen
Tour de France: 15. Etapp
Victoire fir de Remco Evenepoel, Out fir de Jonas Vingegaard no uerger Chute
Video
Fotoen
5
Zeienopruff
D'Police sicht no Déifställ zu Mamer no engem Mann
Fotoen
Formel 1
Kimi Antonelli wënnt zu Spa-Francorchamps
Fotoen
6
Nei EU-Reegelen an der Textilbranche
Kleeder a Schong, déi net verkaaft goufen, dierfen net méi zerstéiert ginn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Urbanismus an der Stad
"Mäi Quartier - Meng Plaz": E Summer-Projet fir méi gréng a méi convivial Stater Quartieren
Video
0
Alkohol an Drogen am Spill
D'Police huet no engem Accident mat enger Camionnette zwee Fürerschäiner agezunn
Police ass intervenéiert
En alkoholiséierte Mann louch um Houwald op den Tramsschinnen
Op eise Stroossen
Aacht Blesséierter bei Accidenter um Samschdegowend an um Sonndeg
Sonndesinterview mam Heinz Bouillon
Futtball a Fritten, d'Lëtzebuerger Sprooch an d'Grande-Duchesse
Video
Fotoen
4
200 Leit an der Stad
Demonstrante fuerderen eng radikal Reform vum Schutz fir Kanner viru Gewalt
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.