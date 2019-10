Op der Eendagescourse an der Belsch konnt den Tom Van Asbroeck sech aus dem 1. Grupp eraus behaapten. De Kevin Geniets gouf gudden 12.

Bei der 32. Editioun vum Mémorial Frank Vandenbroucke iwwer knapp 200 Kilometer vu Binche zeréck op Binche konnt sech de Belsch Tom Van Vasbroeck aus dem 1. gréissere Grupp eraus am Sprint behaapten. Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Belsch Oliver Naes an den Hollänner Jos Van Emden. Als gudden 12. am 1. Grupp koum zäitgläich mam Vainqueur de Kevin Geniets op der Ligne d'Arrivée un.

De Colin Heiderscheid an de Gaëton Pons goufe 73. respektiv 74., dat mat engem Retard vun 8 Minutten. Den Alex Kirsch ass d'Course net op en Enn gefuer.

An Italien war de Ben Gastauer bei der 99. Editioun vum Tre Valli Varesine - enger Eendagescourse - och knapp iwwer 200 Kilometer vu Saronno op Varese am Asaz. D'Course gouf vum Slowen Primoz Roglic, virum Italien Giovanni Visconti an dem Lett Toms Skuijns gewonnen. De Lëtzebuerger koum als 69. op iwwer 8 Minutten un.