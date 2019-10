Déi 107. Editioun vum Tour de France huet de "Grand Départ" de 27. Juni 2020 zu Nice. No 1981 ass et déi zweete Kéier, dass een zu Nice fortfiert.

Schonns am Joer 1981 war de Grand Départ zu Nice. Am Ganze wäert et awer schonns déi 36. Kéier ginn, dass den Tour de France op Visitt zu Nice ass, déi leschte Kéier ass een hei am Joer 2013 duerchgefuer.

Déi lescht Etapp ass dann den 19. Juli an do wäert een da wéi ëmmer zu Paräis op de berühmte Champs-Élysées ukommen.

Wat d'Streck tëscht Nice a Paräis ugeet, do kënne sech d'Spectateure wuel op ee spannenden Tour de France freeën. Mam Mont Aigoual, dem Puy Mary, dem Le Grand Colombier an dem Col de la Loze sti ganzer 4 nei Schlussmontéeën um Programm. Wat och ganz interessant ass, ass, dass et nëmmen Eenzelzäitfuere gëtt, dat iwwer 36 Kilometer an do musse si zum Schluss erop op d'Planche des Belles Filles.