Bei richtegem Cyclocross Wieder ass e Sonndeg zu Rëmeleng déi éischt Manche vum Skoda Cross Cup gefuer ginn.

Bei der Elite war de Loïc Hennaux e Sonndeg fir d'Lëtzebuerger Cyclocross-Fuerer ze staark. De Belsch huet zu Rëmeleng déi 1. Manche vum Skoda Cross Cup an dëser Saison gewonnen. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Fransous Victor Thomas an de Lëtzebuerger Scott Thiltges gefuer. Den Hennaux war d'lescht Joer deen Zweeten am Skoda Cross Cup ginn.

Bei de Junioren huet de Mats Wenzel sech d'Victoire geséchert. Um Podium stoungen nach de Belsch Geoffrey Rausch an de Lëtzebuerger Alexandre Kess.

Mathieu Kockelmann heescht de Gewënner bei den Debutanten. Hien huet sech virum Noa Berton an dem Mil Morang duerchgesat.

Bei den Damme war d'Marie Schreiber virum Elise Maes an dem Nina Berton déi Stäerkst.

De Raphael Pierron war de Beschte bei de Masters. Dat virum Mario Matijevic an dem Guillaume Schaeffler. Als 4. war de Serge Bertemes dee beschte Lëtzebuerger.