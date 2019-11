Mam Raymond Poulidor ass ee vun de bekanntste franséische Cyclisten am Alter vun 83 Joer gestuerwen.

Deen a Frankräich immens beléifte Sportler konnt a senger 18 Joer laanger Karriär 1964 d'Vuelta gewannen an huet och Mailand-San Remo, d'Flèche Wallonne Paris-Nice 2x an den Dauphiné 2x a sengem Palmarès stoen. Mat 7 Etappevictoiren am Tour de France war hien am Ufank vun senger Karriär de grousse Konkurrent vum Jacques Anquetil, éier spéider den Eddy Merckx ee vu senge Géigner war.

Als "éiwegen Zweeten"(3x den Zweeten a 5x den Drëtten am Tour de France tëscht 1962 an 1976) sou wéi de Poulidor genannt gouf, war hien a senger aktiver Zäit den absolute Favorit beim Publikum, dat och well hien dacks net vum Gléck verfollegt war.

De Raymond Poulidor ass de Grousspapp vum Cyclocross-Weltmeeschter an neiem Star am internationale Vëlossport Mathieu van der Poel.