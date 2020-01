E Sonndeg war zu Déifferdeng de leschten internationale Cyclocross vun dëser Saison an den Terminus vum Skoda-Cross-Cup.

D'Pauliena Rooijakkers huet d'Course bei den Damme gewonnen. D'Hollännerin konnt sech direkt um Ufank vun der Course un d'Spëtzt setzen an huet dës Course souverän op en Enn gefuer. Ee manner gudde Start hat iwwerdeems d'Favoritin d'Pavla Havlikova. Si konnt sech awer nees no vir fueren an ass schliisslech als 2. op 17 Sekonnen iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. Spannend war et fir déi 3. Plaz, hei gouf et ee Sprint. An deem Sprint war d'Elise Maes mat dobäi. D'Lëtzebuergerin konnt sech op de leschte Meter eng gutt 5. Positioun op ronn eng hallef Minutt sécheren. D'Victoire am Skoda-Cross-Cup ass iwwerdeems fir d'Marie Schreiber, si gouf e Sonndeg dat 11. Als Gewënn kritt déi jonk Lëtzebuergerin wärend engem Joer een Auto zur Verfügung gestallt - kuriéis dobäi ass, datt si nach kee Fürerschäin huet.

Bei der internationaler Junior-Course gouf et eng Victoire fir de Belsch Arne Baers. Hien huet sech am leschten Tour vu sengem Landsmann Lukas Vanderlinden ofgesat a sech mat enger Avance vun 11 Sekonnen duerchgesat. Den däitschen Tim Neffgen hat als 3. e Retard vun 48 Sekonnen. Beschte Lëtzebuerger war den Arno Wallenborn als 4. op 1 Minutt an 2 Sekonnen. De Lëtzebuerger Champion a Gewënner vum Skoda-Cross-Cup Mats Wenzel ass de 5. op 1 Minutt a 14 Sekonne ginn.

© Lynn Kayser © Lynn Kayser © Lynn Kayser

Bei den Debutanten huet de Mathieu Kockelmann déi leschte Course vun dëser Saison hei am Land souverän gewonnen. De Lëtzebuerger Champion huet bis op eng Course, wou hien net um Depart war, iwwerall dominéiert a sech domadder och de Skoda-Cross-Cup geséchert. No 30 Minutten hat hien zu Leideleng e Virsprong vun 1 Minutt an 23 Sekonnen op den Noa Berton an 1 Minutt an 53 Sekonnen op de Mats Berns.

© Lynn Kayser

© Lynn Kayser

Bescht Debutant-Meedche war d'Anouck Schmitz. Bei de Meedercher huet iwwerdeems d'Liv Wenzel de Skoda-Cross-Cup gewonnen.