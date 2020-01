E Samschdeg stoung zu Zonnebeke an Holland de Kasteelcross um Programm.

An der Course konnt d'Lëtzebuergerin sech knapps am Sprint virum Denise Betsema aus Holland an dem Ellen van Loy aus der Belsch duerchsetzen.

Fir d'Christine Majerus ass dat no de Victoiren zu Hittnau, Meilen a Miersch déi 4. Victoire vun der Saison.

Schreiwes vum Christine Majerus



Christine Majerus avait décidé de programmer deux compétitions ce week-end afin de peaufiner sa préparation en vue des championnats du monde la semaine prochaine à Dübendorf en Suisse. Aujourd’hui, la luxembourgeoise s’est alignée au départ du Kastelcross en Belgique.

Rapidement, Christine Majerus prend la tête de la course et impose son rythme mais elle est talonnée de près par la belge Ellen van Loy qui reste dans son sillage lors des trois premiers tours de circuit sur les huit à parcourir.

Dans le quatrième tour, le duo de tête est rejoint par la néerlandaise Betsema, de retour à la compétition après une sanction de courte durée suite à deux contrôles antidopage positifs aux stéroïdes anabolisants la saison dernière.

Malgré plusieurs attaques de Betsema pour distancer Ellen van Loy et Christine, celle-ci ne parvient pas à creuser l’écart. A la cloche, les trois concurrentes sont toujours groupées et se livrent une belle bataille dans le dernier tour. Ellen Van Loy, un peu plus à la peine, lâche prise et Christine se retrouve alors en tête avec Betsema. Il faut attendre les dernières secondes de la course pour assister à une accélération de Christine dans la dernière zone de passage à pieds pour prendre un avantage décisif sur Betsema et l’emporter de très belle manière.

Christine ajoute ici une belle victoire à son palmarès, la quatrième depuis le début de la saison de cyclo-cross cette année. Elle prendra demain le départ de la dernière manche de la Coupe du Monde à Hoogerheide.