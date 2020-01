Zu Hoogerheide an Holland gouf um Sonndeg de leschte Weltcup virun der WM zu Dübendorf ausgedroen. D'Victoire goung un d'Lucinda Brand.

D'Course zu Hoogerheide war déi lëscht Course virun der WM zu Dübendorf an der Schwäiz a gläichzäiteg och déi lescht Course vum Weltcup. Soumat waren hei all Weltklassefuerer vertrueden.

Mat engem Retard vun 1 Minutt an 42 Sekonnen kënnt d'Christine Majerus op déi 26. Plaz. Gewanne konnt d'Hollänerin Lucinda Brand virun hirer Landsfra Annemarie Worst an dem Sanne Cant aus der Belsch déi just e Réckstand vun 3 respektiv 4 Sekonnen haten.

Bei de Junioren koum de Mats Wenzel mat engem Retard vun 2 Minutten an 23 Sekonnen op déi 32. Plaz. Den Arno Wallenborn hat als 49. e Réckstand vu 4 Minutten an 24 Sekonnen. Den Tom Paquet an de Noé Ury sinn d'Course net op en Enn gefuer.