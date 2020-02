Mat engem Retard vun 3 Minutten an enger Sekonn ass d'Lëtzebuerger Championne an hirer Alterskategorie an d'Top 10 gefuer.

E Samschdeg war den Optakt vun der UCI Cyclocross-WM zu Dübendorf an der Schwäiz mat ë.a. dem Highlight vum Dag: de Weltmeeschtertitel bei den Dammen.

No exzellente Leeschtunge vum Christine Majerus an de leschte Wochen dierft een op d'Leeschtung vun der Lëtzebuerger Championne gespaant sinn. Um physesch ganz schwierege Circuit, dee mam ville Bulli a Reen ganz déif wäert sinn, wëll d'Lëtzebuergerin vum Joer hir staark Form mat engem gudde Resultat ënnersträichen.

Iwwerdeems war zu Dübendorf an der Schwäiz eng weider Lëtzebuergerin mat der Marie Schreiber um Depart, dat bei der Course vun de Juniorinnen, wou si op eng excellenten 9. Plaz gefuer ass.

D'Lëtzebuerger Championne an dëser Alterskategorie hat e Retard vun 3 Minutten op d'Gewënnerin Shirin van Anrooij.

D'Weltmeeschterin aus Holland ass keng Onbekannt hei am Land. Si huet dës Saison déi international Cyclocrossen zu Conter an zu Péiteng gewonnen. Sëlwer a Bronz waren fir d'Hollännerin Puck Pieterse an d'US-Amerikanerin Madigan Munro. Si haten e Retard vun 53 Sekonnen respektiv enger Minutt an 18 Sekonnen.

History makers!



1️⃣ Shirin van Anrooij 🇳🇱🌈

2️⃣ Puck Pieterse 🇳🇱

3️⃣ Madigan Munro 🇺🇸



Congratulations to the Women Junior medal winners in #Dubendorf2020! pic.twitter.com/yHt0wZfrg7 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 1, 2020

Et ass fir d'éischte Kéier, datt bei enger Cyclocross-WM eng Course fir Juniorinne gefuer ginn ass. 46 Damme waren um Depart.