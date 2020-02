Engem Rapport vun der internationaler Anti-Doping-Agence CADF no soll den Dokter Michele Ferrari nach ëmmer seng Fangere bei Astana am Spill hunn.

Et kéinten also ongemittlech Zäite fir den dänesche Coureur Jakob Fuglsang ginn, deen an dëser neier Doppingaffär ronderëm de Ferrari kéint involvéiert sinn.

Nieft dem Fuglsang gëtt och säi Coequipier Alexey Lutsenko am Rapport ernimmt.

De Jakob Fuglsang hat 2019 säi bis elo beschte Joer, hien hat ënnert anerem Léck-Baaschtnech-Léck an de Critérium du Dauphiné gewonnen.

De Michele Ferrari ass zanter dem Doppingskandal ronderëm de Lance Armstrong weltwäit am Cyclissem gespaart.

De Ferrari hat och mam Alexandre Vinokourov geschafft, deen 2007 wéinst Dopping gespaart gouf an aktuell Directeur Sportif vun Astana ass.