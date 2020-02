E Mëttwoch goung et op der zweeter Etapp vum tour duerch Kolumbien iwwer 152 Kilometer vu Paipa op Duitama.

Gewonne gouf d'Etapp am Sprint vum Kolumbianer Juan Sebastian Molano. Säi Landsmann Alvaro Hodeg an den Israeli Itamar Einhorn hunn de Podium komplettéiert. De Bob Jungels gouf den 141. an huet dobäi 31 Sekonne verluer.

Am General bleift de Caicedo Leader, dat viru sengen Teamkomeroden Higuita a Martinez. Hei läit de Bob Jungels elo op der 30. Plaz mat engem Retard vun enger Minutt a 16 Sekonnen.